Mở rộng kênh tiêu thụ nông sản nhờ công nghệ

Cùng với đó, các lớp tập huấn kỹ năng số và hoạt động hỗ trợ tại cơ sở cũng đang góp phần giúp người dân Lào Cai từng bước nâng cao năng lực quảng bá sản phẩm, kết nối khách hàng và mở rộng kênh tiêu thụ nông sản địa phương. Qua đó góp phần nâng cao giá trị nông sản và hiệu quả sản xuất, kinh doanh tại địa phương, từng ngày cải thiện đời sống nông thôn vùng cao nơi đây.

Bưởi Múc, khoai sọ, trang phục truyền thống... lên nền tảng số

Mới đây, một chương trình livestream bán nông sản quy mô được tổ chức trực tiếp ngay tại vườn bưởi trĩu quả của gia đình anh Nguyễn Văn Tiến, thành viên Hợp tác xã (HTX) Bưởi Múc (xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Tại phiên livestream, hai sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao là bưởi Múc tươi và trà bưởi đã được giới thiệu sinh động, thu hút đông đảo lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.

Với sự hỗ trợ về kỹ thuật và kịch bản từ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bảo Thắng, bà con đã tự tin giao lưu, tư vấn và tiếp nhận đơn hàng. Việc đưa người xem "đến tận vườn, thấy tận mắt" quy trình chăm sóc an toàn tại chương trình này đã tạo dựng niềm tin mạnh mẽ về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, hơn 1.000 quả bưởi Múc tươi và hàng chục ki-lô-gam trà bưởi đã được chốt đơn thành công ngay trong phiên livestream. Nhờ hoạt động quảng bá nông sản trên nền tảng số, người tiêu dùng cả nước có cơ hội tìm hiểu sản phẩm, còn người sản xuất có cơ hội tiếp cận khách hàng và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường.

Một phiên livestream bán bưởi Múc tại xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Ảnh: THANH NGÂN

Tương tự, người dân thôn Tân Thành (xã Bảo Ái) lại đẩy mạnh quay video về quy trình sản xuất, livestream giới thiệu các sản phẩm như ếch, ốc nhồi. Trong khi đó, tại xã Hạnh Phúc, các sản phẩm đặc trưng như khoai sọ xá xanh Bản Mù, khoai sâm, măng ớt, gạo và nông sản địa phương được người dân thường xuyên quảng bá qua mạng xã hội. Đối với khu vực Si Ma Cai, hoạt động hỗ trợ quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản và trang phục truyền thống trên các nền tảng trực tuyến cũng được lãnh đạo xã và các HTX quan tâm.

Trong khi đó, tại xã Văn Bàn, địa phương đã phối hợp tổ chức lớp tập huấn xây dựng nội dung số và livestream bán hàng, thu hút 40 học viên tham gia trực tiếp. Hoạt động tập huấn hướng đến trang bị kỹ năng xây dựng nội dung giới thiệu sản phẩm, thực hành phát sóng trực tiếp và ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Còn tại xã Bát Xát, mô hình “thôn số” được triển khai gắn với hướng dẫn người dân tạo mã QR truy xuất nguồn gốc và thực hành livestream giới thiệu thịt sấy cùng các đặc sản địa phương. Việc kết hợp quảng bá trực tuyến với cung cấp thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm đã và đang góp phần nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi cho người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm.

Để duy trì đầu ra bền vững cho nông sản

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Lào Cai có hơn 500 doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh tham gia bán hàng trực tuyến. Bà Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai nhìn nhận, livestream bán hàng đang tạo thêm cơ hội để người nông dân chủ động quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng và đa dạng hóa kênh tiêu thụ. Với sự hỗ trợ của chính quyền và các cơ quan chuyên môn cùng khát vọng đổi mới của bà con, những phiên livestream từ bản làng đang mở ra một chương mới cho nông sản Lào Cai. Mỗi lượt tương tác trên không gian số không chỉ giúp nông sản vươn tới những thị trường xa hơn, mang lại giá trị kinh tế cao hơn mà còn gieo hạt giống công nghệ, làm thay đổi sâu sắc diện mạo nông thôn vùng cao.

Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài không chỉ phụ thuộc vào lượt xem hay số lượng đơn hàng mà còn đòi hỏi chất lượng sản phẩm ổn định, nguồn cung đáp ứng nhu cầu và sự tin cậy trong giao dịch. Vì vậy, theo Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai, các địa phương cần gắn hỗ trợ bán hàng trực tuyến với nâng cao chất lượng sản phẩm, tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường và tăng cường liên kết giữa hộ dân, HTX, tổ hợp tác. Đồng thời, tiếp tục nâng cao kỹ năng số, phát huy vai trò của công tác khuyến nông trong quảng bá, kết nối tiêu thụ và hỗ trợ.

Mặt khác, để livestream bán hàng đạt hiệu quả, người dân còn phải có kỹ năng xây dựng nội dung, giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng và xử lý đơn hàng. Do đó, việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hành là giải pháp quan trọng giúp các hộ sản xuất, HTX từng bước tiếp cận phương thức kinh doanh trực tuyến. Ngoài ra, các khâu đóng gói, bảo quản, vận chuyển và giao hàng cũng cần được chú trọng nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm, giữ uy tín với khách hàng. Thời gian tới, chính quyền cơ sở cần tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn, tổ chức khuyến nông, HTX và các đơn vị liên quan để hướng dẫn người dân xây dựng nội dung quảng bá, thực hành livestream và kết nối tiêu thụ. Đồng thời, khuyến khích ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và phát triển các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương...