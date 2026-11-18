Chợ phiên kết nối sản xuất với tiêu dùng

Với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản địa phương, tìm được khách hàng đã khó, duy trì sức mua ổn định còn khó hơn. Những phiên chợ được tổ chức tại cơ sở vì vậy có vai trò nhất định trong kết nối cung - cầu, nhất là đối với những mặt hàng đặc trưng chưa có hệ thống phân phối rộng. Tại phường Nùng Trí Cao, phiên chợ với quy mô 56 gian hàng là dịp để các hộ sản xuất đưa hàng hóa trực tiếp đến người tiêu dùng, giới thiệu những sản phẩm mang đặc trưng của địa phương và tìm kiếm thêm cơ hội tiêu thụ.

Tham gia phiên chợ, cơ sở sản xuất Linh Khôi của chị Đinh Thị Phương Lan, tổ dân phố Đức Chính, phường Nùng Trí Cao có thêm điểm giới thiệu, bán hàng và tiếp xúc với khách hàng. Thay vì chỉ cung cấp thông tin qua hình ảnh hoặc các kênh bán hàng quen thuộc, tại đây, người sản xuất có thể trực tiếp giải thích về đặc điểm, nguồn gốc và cách sử dụng sản phẩm. Người mua được xem hàng, tìm hiểu thông tin và trao đổi trước khi quyết định lựa chọn.

Đáng chú ý là các sản phẩm tham gia phiên chợ được kiểm tra trước khi đưa ra. Đối với hoạt động tiêu thụ nông sản, thực phẩm, việc kiểm soát những điều kiện liên quan đến chất lượng, nguồn gốc và an toàn thực phẩm có ý nghĩa quan trọng, nhất là khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sự minh bạch của hàng hóa. Bên cạnh việc tạo thêm điểm bán, phiên chợ còn đặt ra yêu cầu để các hộ sản xuất quan tâm hơn đến việc chuẩn bị sản phẩm, bao bì, nhãn mác và thông tin giới thiệu.

Điều này càng có ý nghĩa đối với các cơ sở chế biến thực phẩm truyền thống như cơ sở của chị Lan. Hiện cơ sở sản xuất các loại bánh chưng, bánh gai, bánh khảo, chè lam, với sản lượng hơn 10.000 chiếc/tháng; hàng hóa được tiêu thụ trong tỉnh và một số tỉnh, thành phố miền Bắc. Trong đó, bánh chưng và bánh gai được chứng nhận OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Việc tham gia phiên chợ tạo thêm điều kiện để cơ sở giới thiệu những món bánh truyền thống đến người tiêu dùng và du khách.

Bà Đoàn Thị Hòa, hơn 70 tuổi, tổ dân phố Trường Sinh, phường Nùng Trí Cao, nhận xét: Các sản phẩm đặc sản địa phương bây giờ được làm sạch sẽ, đóng gói cẩn thận, có bao bì, nhãn mác rõ ràng nên chúng tôi yên tâm hơn khi mua về sử dụng.

Phường Nùng Trí Cao hiện có 14 chi hội nông dân với 1.680 hội viên; 15 sản phẩm OCOP đạt 3 sao của 10 chủ thể. Ông Hoàng Quang Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân phường Nùng Trí Cao cho biết: Việc tổ chức phiên chợ giúp kết nối các hộ sản xuất, hợp tác xã với người tiêu dùng, tạo điều kiện giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng. Thời gian tới, Hội tiếp tục hỗ trợ hội viên nâng cao chất lượng, ứng dụng công nghệ và mở rộng kênh tiêu thụ. Tuy nhiên, để duy trì đầu ra ổn định, các cơ sở cần chủ động phát triển khách hàng ngoài phạm vi phiên chợ.

Khách hàng tham quan, mua nông sản và đặc sản địa phương tại phiên chợ phường Nùng Trí Cao.

Mở rộng kênh phân phối trên môi trường số

Thương mại điện tử đang tạo thêm kênh phân phối, giúp nông sản địa phương tiếp cận khách hàng ngoài tỉnh. Tại Phiên chợ ứng dụng thương mại điện tử kết hợp phát động Ngày mua sắm trực tuyến năm 2026, hoạt động bán hàng qua TikTok Shop với sự tham gia của các chủ thể OCOP và người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội ghi nhận gần 50.000 lượt tương tác, khoảng 1.200 lượt xem, trên 200 đơn hàng chỉ trong giờ đầu tiên. Kết quả bước đầu cho thấy khả năng mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng, song việc duy trì doanh thu còn phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm và năng lực tổ chức bán hàng của từng cơ sở.

Tham gia trưng bày sản phẩm và trực tiếp livestream bán hàng cùng KOL (những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội) tại phiên chợ, Hộ kinh doanh sản xuất và thương mại Hương Vũ Farm chốt được nhiều đơn hàng trong thời gian ngắn. Chị Vũ Thị Lan Hương, đại diện cơ sở cho biết: Thương mại điện tử giúp sản phẩm của đơn vị tiếp cận khách hàng tại miền Trung, miền Nam. Các chứng nhận OCOP, VietGAP là cơ sở để người mua thêm tin tưởng về chất lượng.

Chương trình là sự kết nối giữa các chủ thể OCOP với KOL, trực tiếp giới thiệu, bán hàng qua TikTok Shop. Chị Nguyễn Ngọc Thủy, KOL tham gia chương trình nhận xét, nhiều đặc sản Cao Bằng như: thịt trâu gác bếp, khâu nhục có tiềm năng nhưng mức độ nhận diện trên các sàn thương mại điện tử còn hạn chế. Việc hợp tác với các KOL giúp sản phẩm tiếp cận nhiều nhóm khách hàng, tăng khả năng tương tác và phát sinh đơn hàng. Tuy nhiên, để duy trì sức mua sau mỗi phiên livestream, các chủ thể cần chủ động vận hành gian hàng, bảo đảm chất lượng, tổ chức giao nhận và chăm sóc khách hàng.

Toàn tỉnh hiện có 188 sản phẩm OCOP của 123 chủ thể được chứng nhận, trong đó 178 sản phẩm đạt 3 sao, 10 sản phẩm đạt 4 sao. Có 114 chủ thể duy trì sản xuất, kinh doanh với 172 sản phẩm, tổng doanh thu ước đạt 119,3 tỷ đồng/năm; 112/123 chủ thể tiếp cận các kênh bán hàng hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, mạng xã hội và cổng thông tin OCOP của tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Công thương Đàm Thu Liễu cho biết: Xúc tiến thương mại, ứng dụng thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đưa nông sản an toàn, sản phẩm OCOP lên các nền tảng trực tuyến, kết nối với những người sáng tạo nội dung để tiếp cận người tiêu dùng cả nước. Thời gian tới, Sở tiếp tục đẩy mạnh đào tạo kỹ năng bán hàng trực tuyến, hỗ trợ xây dựng thương hiệu và phát triển các kênh phân phối ổn định, lâu dài.

Đa dạng hóa kênh tiêu thụ đang trở thành yêu cầu quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nhất là khi nhu cầu và phương thức mua sắm của người tiêu dùng ngày càng thay đổi. Từ chợ phiên đến thương mại điện tử, mỗi hình thức đều có lợi thế riêng trong kết nối cung - cầu, mở rộng khách hàng và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa. Tuy nhiên, để những cơ hội tiếp cận chuyển thành tăng trưởng bền vững, các chủ thể cần chú trọng chất lượng, chuẩn hóa sản phẩm, nâng cao năng lực cung ứng và xây dựng thương hiệu. Cùng với sự đồng hành của các ngành chức năng trong xúc tiến thương mại, phát triển hạ tầng và kỹ năng kinh doanh số, đây là những điều kiện quan trọng để nông sản Cao Bằng nâng cao giá trị, sức cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ.