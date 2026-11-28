Đại diện Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia tham quan khu trưng bày hàng hóa Úc tại MM Mega Market An Phú, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hương Giang/TTXVN

Sự kiện không chỉ là hoạt động kết nối thương mại, đưa nông sản, thực phẩm từ Australia đến người tiêu dùng trong nước, mà còn là cơ hội thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai quốc gia.

Diễn ra từ ngày 26/11 đến hết ngày 9/12/2026 tại 11 trung tâm MM Mega Market trên toàn quốc, chương trình “Taste of Australia” mang thông điệp “Sành điệu mỗi ngày: Chuẩn Australia thượng hạng, Gu riêng của bạn”, giới thiệu hơn 200 sản phẩm đến từ hơn 35 doanh nghiệp Autralia được nhập khẩu chính ngạch và phân phối tại hệ thống.

Các sản phẩm thuộc nhiều ngành hàng thế mạnh của Australia như thịt bò, thịt cừu, thủy hải sản, sữa và các sản phẩm từ sữa, trái cây tươi, rượu vang cùng nhiều mặt hàng thực phẩm cao cấp khác, làm phong phú thêm lựa chọn cho người tiêu dùng Việt, góp phần đa dạng hoá trải nghiệm ẩm thực.

Chị Phạm Thị Xuân, ngụ phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh cho biết, bên cạnh hàng Việt Nam chất lượng cao, các sản phẩm nhập khẩu vẫn cho thấy sự tin cậy về truy xuất nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, trong đó có nông, thuỷ sản, hàng hoá nhập khẩu từ Australia. Việc siêu thị dành riêng khu trưng bày cho các sản phẩm nhập khẩu giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm, so sánh về giá để có lựa chọn kinh tế nhất.

Tham dự sự kiện, ông Don Farrell, Thượng nghị sĩ, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia, đánh giá cao sự hợp tác giữa Austrade và MM Mega Market trong việc đưa sản phẩm Australia đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu có những biến động, Australia tiếp tục ủng hộ thương mại tự do và công bằng, đồng thời tăng cường hợp tác với các đối tác có cùng định hướng.

Theo ông Don Farrell, Việt Nam và Australia cùng tham gia ba hiệp định thương mại tự do gồm Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Australia – New Zealand (AANZFTA), Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Các hiệp định này tạo khuôn khổ thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng trao đổi hàng hóa, tiếp cận thị trường và phát triển quan hệ kinh doanh.

Người dân TP. Hồ Chí Minh mua sắm sản phẩm nhập khẩu từ thị trường Australia. Ảnh: Hương Giang/TTXVN

Việc tận dụng các cơ hội từ những hiệp định thương mại tự do, kết hợp với hệ thống phân phối và mạng lưới đối tác tại mỗi nước, được xem là hướng đi để gia tăng hiện diện của hàng hóa Australia tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt Nam sang Australia.

“Thông qua những chương trình như ‘Taste of Australia’ cùng sự hợp tác với các đối tác phân phối tại Việt Nam, chúng tôi mong muốn đưa các sản phẩm thực phẩm chất lượng cao của Australia đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho các nhà sản xuất và xuất khẩu Australia”, ông Don Farrell chia sẻ.

Điểm nhấn của chương trình lần này không chỉ nằm ở số lượng sản phẩm được giới thiệu, mà còn ở vai trò kết nối của MM Mega Market giữa các nhà sản xuất, nhà xuất khẩu Australia với thị trường tiêu dùng Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc Điều hành MM Mega Market Việt Nam, bên cạnh việc đưa đến người tiêu dùng những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đơn vị định hướng trở thành cầu nối giữa các nhà cung cấp quốc tế với thị trường Việt Nam. Với Australia, đơn vị mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác dài hạn với các nhà cung cấp, đa dạng hóa nguồn hàng và tạo điều kiện để nông sản, thực phẩm Australia tiếp cận rộng hơn với người mua trong nước.

Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, trong 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt khoảng 13,94 tỷ USD, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2025. Việt Nam cũng là một trong những thị trường quan trọng của ngành nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp Australia.

Việc mở rộng và đưa hàng hóa Australia đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam không chỉ góp phần gia tăng kim ngạch thương mại hai chiều, đa dạng hóa nguồn cung hàng hóa trong nước mà còn mở thêm cơ hội tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp xuất khẩu Australia.

Các hệ thống bán lẻ hiện đại cũng được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giúp Việt Nam và quốc tế khai thác tốt hơn tiềm năng thị trường, thúc đẩy chuỗi cung ứng hàng hoá vận hành hiệu quả.