Mở rộng kênh bán, kết nối đầu ra cho sản phẩm OCOP Cà Mau

Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại số 20A, đường Nguyễn Tất Thành, Phường Lý Văn Lâm khai trương ngày 26/9 vừa qua là 1 trong 21 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của tỉnh. Nhiều đặc sản địa phương được trưng bày tại đây, tạo thuận lợi cho người dân, du khách tìm hiểu và mua sắm.

Ngay ngày đầu hoạt động, cửa hàng đã thu hút đông khách tham quan. Bà Nguyễn Thị Thuỷ, ngụ Ấp 13, xã Vĩnh Hậu, cho biết, việc tập trung nhiều sản phẩm tại một địa điểm giúp người mua dễ lựa chọn đặc sản, thuận tiện tìm hiểu nguồn gốc và chất lượng hàng hoá.

Đại biểu cắt băng khánh thành Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại số 20A, đường Nguyễn Tất Thành, Phường Lý Văn Lâm, mở thêm kênh quảng bá, kết nối sản phẩm địa phương với thị trường.

Toàn tỉnh hiện có 305 sản phẩm OCOP của 141 chủ thể, gồm 2 sản phẩm 5 sao, 71 sản phẩm 4 sao và 232 sản phẩm 3 sao. Đây là nguồn hàng đa dạng để phát triển thị trường.

Nhưng được công nhận OCOP chỉ mới là bước đầu, muốn đứng vững trên thị trường, sản phẩm cần có chất lượng đồng đều, bao bì phù hợp, thông tin rõ ràng và khả năng cung ứng ổn định.

"Chứng nhận OCOP giúp cơ sở có thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, nâng cao giá trị hàng hoá và tìm kiếm đầu ra. Vì vậy, cơ sở chú trọng chất lượng, an toàn thực phẩm, bao bì và nhãn hiệu để tạo niềm tin, giữ chân khách hàng", bà Nguyễn Thị Dợt, chủ cơ sở mắm lóc Yến Khoa, xã Thới Bình, chia sẻ.

Khách tham quan, lựa chọn các mặt hàng đặc sản tại điểm bán, thuận tiện tiếp cận sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Để các sản phẩm phát triển bền vững, ngành khuyến nông tiếp tục hỗ trợ người dân nâng chất lượng nguyên liệu, hoàn thiện quy trình sản xuất, bảo đảm an toàn và truy xuất nguồn gốc.

Ông Nguyễn Văn Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Cà Mau, cho biết, việc kết nối điểm bán với doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất góp phần tăng cường liên kết, quản lý chất lượng và tổ chức tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, người sản xuất có thêm cơ hội tiếp cận đối tác, nắm bắt nhu cầu thị trường và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Các sản phẩm OCOP Cà Mau thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

Bên cạnh hệ thống cửa hàng, tỉnh cần đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp phân phối và phát triển kênh bán hàng trực tuyến. Hội chợ, chương trình kết nối cung cầu, mạng xã hội và thương mại điện tử sẽ giúp đặc sản Cà Mau tiếp cận khách hàng ngoài tỉnh, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Với lợi thế về thuỷ sản, lúa gạo, muối và các sản phẩm truyền thống, Cà Mau có điều kiện xây dựng thương hiệu đặc sản có sức cạnh tranh.

Hệ thống 21 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP sẽ phát huy hiệu quả khi trở thành cầu nối thực chất giữa người sản xuất và thị trường, góp phần ổn định đầu ra, nâng cao thu nhập và chuyển lợi thế địa phương thành giá trị kinh tế lâu dài./.