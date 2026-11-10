Mở rộng hợp tác với Nhật Bản trong đào tạo nhân lực, khoa học và công nghệ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước, trong đó có thỏa thuận giữa các đơn vị của ĐHQGHN và các đối tác Nhật Bản (Ảnh: TTXVN).

Ngày 9/11, 3 đơn vị gồm: Trường Đại học Việt Nhật, Trường Đại học Y Dược và Viện Công nghệ Thông tin của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã trao các văn bản thỏa thuận hợp tác với các đối tác Nhật Bản.

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, mở ra cơ hội tăng cường hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực chiến lược.

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản ngày càng phát triển, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tiếp tục là những lĩnh vực được hai nước ưu tiên thúc đẩy.

Việc 3 đơn vị của ĐHQGHN tham gia trao các văn bản hợp tác trong khuôn khổ chuyến thăm cấp cao thể hiện sự chủ động mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, phát huy thế mạnh đào tạo, nghiên cứu của từng đơn vị, đồng thời tăng cường kết nối với các cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ Nhật Bản.

Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Oanh và Hiệu trưởng Đại học Tsukuba Nagata Kyosuke ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị, với sự chứng kiến của Giám đốc ĐHQGHN Bùi Thế Duy và đồng Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Chính sách công của VJU GS. Okamoto Naohisa.

Thúc đẩy nghiên cứu chung trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược

Trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu công nghệ tiên tiến, Trường Đại học Việt Nhật (VJU), ĐHQGHN thúc đẩy hợp tác với Đại học Tsukuba trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật, đặc biệt ở những lĩnh vực công nghệ chiến lược mà hai trường có thế mạnh và cùng ưu tiên phát triển.

Theo nội dung Biên bản hợp tác (MOC), hai trường sẽ phối hợp triển khai các hoạt động trao đổi giảng viên, cán bộ quản lý, nhà nghiên cứu và sinh viên; thực hiện các chương trình nghiên cứu chung; tổ chức bài giảng, hội thảo khoa học và chia sẻ thông tin, tài liệu học thuật. Các bên cũng hướng tới phát triển những chương trình hợp tác giáo dục và nghiên cứu phù hợp với định hướng phát triển của mỗi trường.

Các lĩnh vực hợp tác trọng tâm gồm vật liệu tiên tiến và năng lượng; chip bán dẫn và công nghệ nano; trí tuệ nhân tạo và các hệ thống kỹ thuật số; sản xuất thông minh, chế tạo robot và điều khiển học.

Đây là những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời phù hợp với định hướng đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao của ĐHQGHN.

Đại học Tsukuba là một trong những trường đại học quốc lập uy tín của Nhật Bản, tọa lạc tại thành phố khoa học Tsukuba, trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo quan trọng của quốc gia này.

Trong quá trình xây dựng và phát triển Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Tsukuba đã tham gia hỗ trợ xây dựng, triển khai chương trình đào tạo, cử giảng viên tham gia giảng dạy và tổ chức thực tập tại Nhật Bản cho học viên Chương trình Thạc sĩ Chính sách công (MPP), với vai trò trường đại học đồng điều phối.

Việc trao văn bản hợp tác lần này tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác giữa hai trường, đồng thời mở rộng khả năng kết nối các nhóm nghiên cứu, phát triển chương trình đào tạo và triển khai nghiên cứu chung trong những lĩnh vực công nghệ mới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực nghiên cứu của Trường Đại học Việt Nhật.

GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN và TS. Yusuke Yoshino - Giám đốc Viện Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm Quốc tế châu Á, Đại học Teikyo ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị.

Mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu y dược và chăm sóc sức khỏe

Trong lĩnh vực khoa học sức khỏe, Trường Đại học Y Dược (ĐHQGHN) thúc đẩy hợp tác với Đại học Teikyo (Nhật Bản), tập trung vào đào tạo y khoa, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật. Đây là bước tiếp nối các hoạt động hợp tác được hai bên triển khai trước đó, hướng tới tăng cường kết nối giữa nghiên cứu cơ bản, đào tạo y khoa và thực hành lâm sàng.

Trước đó, ngày 30/9/2026, Trường Đại học Y Dược đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Teikyo tại Hà Nội, đồng thời phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức tọa đàm khoa học với sự tham gia của các chuyên gia Nhật Bản.

Hoạt động mở ra cơ hội phát triển mạng lưới hợp tác giữa ba đơn vị, phát huy thế mạnh của Đại học Teikyo trong nghiên cứu, Trường Đại học Y Dược trong đào tạo và Bệnh viện Nhi Trung ương trong nghiên cứu lâm sàng và khám, chữa bệnh

Các hướng hợp tác chuyên môn được quan tâm gồm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh nhi khoa, nghiên cứu di truyền và hệ gen lâm sàng, bệnh truyền nhiễm, cơ chế kháng thuốc của vi khuẩn và quản lý sử dụng kháng sinh trong điều trị.

Bên cạnh đó, các bên hướng tới mở rộng hoạt động trao đổi giảng viên, bác sĩ, sinh viên, học viên sau đại học và nhà nghiên cứu trẻ, thúc đẩy các chương trình nghiên cứu chung gắn với nhu cầu chăm sóc sức khỏe.

Hợp tác với Đại học Teikyo góp phần tăng cường năng lực nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao và khả năng tiếp cận các phương pháp, công nghệ y học tiên tiến của Trường Đại học Y Dược, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực y sinh và sức khỏe cộng đồng.

Viện Công nghệ thông tin, ĐHQGHN và Công ty Emblem tại buổi gặp gỡ, làm việc vào ngày 24/9/2026.

Kết nối nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng công nghệ bay tiên tiến

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin và kỹ thuật tiên tiến, Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN thúc đẩy hợp tác với Công ty Emblem (Nhật Bản), doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ chuyên nghiên cứu và phát triển các hệ thống bay cá nhân dạng đeo.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp thử nghiệm thiết bị bay tại Khu thử nghiệm UAV thuộc đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc; đồng thời triển khai nghiên cứu, phát triển các công nghệ liên quan đến thiết bị bay như khí động học, hệ thống điều khiển, trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính.

Hợp tác hướng tới từng bước hoàn thiện công nghệ, thúc đẩy ứng dụng các thiết bị bay tiên tiến trong những lĩnh vực như tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ y tế khẩn cấp, khảo sát thực địa và quản lý hạ tầng năng lượng.

Việc trao các văn bản hợp tác với đối tác Nhật Bản góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế của ĐHQGHN, thúc đẩy kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực chiến lược như y sinh, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ bay thông minh. Các thỏa thuận tạo thêm cơ hội phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường nghiên cứu chung và chuyển giao công nghệ, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hợp tác về giáo dục, khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Minh Phong