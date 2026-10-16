Mở rộng hợp tác với Hoa Kỳ về công nghệ cao và an ninh mạng

Chiều 16/10, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tiếp bà Kelly Coldiron, Phó Trợ lý Bộ trưởng phụ trách châu Á, Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Quyền Giám đốc điều hành chương trình SelectUSA.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ.

Chào mừng bà Kelly Coldiron đến thăm, làm việc với Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đánh giá quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Thứ trưởng khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất, toàn diện, tin cậy, ổn định lâu dài; đồng thời hoan nghênh, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư, hợp tác, phát triển tại Việt Nam.

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị bà Kelly Coldiron quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an và các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ cao, AI, an ninh, an toàn, bao gồm an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng số, an toàn công nghiệp và ứng phó khẩn cấp.

Bà Kelly Coldiron đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Công an đối với hoạt động của các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Thứ trưởng mong muốn phía Hoa Kỳ tạo điều kiện để Bộ Công an tiếp cận các giải pháp công nghệ tiên tiến, an toàn, phù hợp với yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và phòng, chống tội phạm; qua đó phục vụ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học, công nghệ tại Việt Nam.

Về kết nối đầu tư, Thứ trưởng đề nghị bà Kelly Coldiron hỗ trợ duy trì cơ chế kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các bang, địa phương và tổ chức phát triển kinh tế Hoa Kỳ thông qua Hội nghị Thượng đỉnh đầu tư SelectUSA, các chương trình giới thiệu, xúc tiến đầu tư và những hoạt động phù hợp.

Hai bên trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới.

Thứ trưởng cũng mong muốn phía Hoa Kỳ khuyến khích doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường đầu tư dài hạn, hợp tác nghiên cứu và phát triển, mở rộng xuất khẩu hàng hóa, công nghệ, dịch vụ sang Việt Nam; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Hoa Kỳ. Qua đó, giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực tiếp cận, làm chủ, ứng dụng và phát triển công nghệ, hình thành các quan hệ đối tác lâu dài, cùng có lợi, trên cơ sở bảo đảm an ninh mạng, an toàn dữ liệu và tuân thủ pháp luật mỗi nước.

Đối với các vấn đề thương mại, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cho biết Việt Nam thấu hiểu những quan tâm của chính quyền Hoa Kỳ, đã chủ động trao đổi, thể hiện thiện chí đàm phán bằng những hành động cụ thể, nhất quán và có kiểm chứng trên tinh thần hài hòa lợi ích. Bộ Công an luôn quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp Hoa Kỳ sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam; chú trọng kiểm soát xuất xứ hàng hóa, bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và bà Kelly Coldiron.

Thứ trưởng đề nghị Bộ Thương mại cùng các cơ quan chức năng, đại diện ngoại giao Hoa Kỳ ghi nhận, đánh giá khách quan, chính xác những nỗ lực, kết quả của Việt Nam trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, phòng, chống sử dụng lao động cưỡng bức, cũng như các nội dung liên quan đến dư thừa công suất trong các kỳ báo cáo theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại Hoa Kỳ, nhất là tại phiên điều trần sắp tới.

Thứ trưởng mong muốn phía Hoa Kỳ tiếp tục tiến hành các thủ tục, quy trình để kết thúc điều tra theo Mục 301 và đưa Việt Nam ra khỏi danh sách hạn chế xuất khẩu công nghệ cao. Đồng thời, đề nghị bà Kelly Coldiron vận động các cơ quan hữu quan Hoa Kỳ xem xét, áp dụng các chính sách thuế quan công bằng, khách quan, bảo đảm bình đẳng, minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước và doanh nghiệp; ủng hộ việc Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến tặng quà lưu niệm bà Kelly Coldiron.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng đề nghị phía Hoa Kỳ duy trì kênh trao đổi, làm việc thường xuyên với Chính phủ Việt Nam và các bộ, ngành liên quan, trong đó có Bộ Công an, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải đáp những vấn đề Chính phủ và doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm.

Khẳng định Bộ Công an sẵn sàng lắng nghe, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, thuận lợi cho doanh nghiệp, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến bày tỏ tin tưởng các định hướng hợp tác sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển cân bằng, bền vững, cùng có lợi.

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã dành thời gian tiếp, bà Kelly Coldiron đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Công an đối với hoạt động của các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Bà Kelly Coldiron bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, kết nối doanh nghiệp, khai thác các cơ hội hợp tác về đầu tư, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trên cương vị công tác, bà mong muốn phát huy vai trò của chương trình SelectUSA trong hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thị trường, kết nối với các bang, địa phương và đối tác Hoa Kỳ.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và bà Kelly Coldiron cùng các đại biểu.

Bà Kelly Coldiron bày tỏ sẵn sàng trao đổi với các cơ quan hữu quan Hoa Kỳ, tăng cường kết nối các đối tác phù hợp để cụ thể hóa cơ hội hợp tác; đồng thời duy trì trao đổi với Bộ Công an nhằm góp phần giải quyết những vấn đề doanh nghiệp quan tâm, phát triển quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.