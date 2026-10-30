Mở rộng hợp tác Việt-Pháp trong công nghiệp, năng lượng sạch và công nghệ cao

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương và đề xuất 6 lĩnh vực hợp tác ưu tiên với các đối tác Pháp tại Hội nghị xúc tiến đầu tư ở Paris (Pháp). (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, chiều 29/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam và Hội Doanh nhân Việt Nam tại Pháp (AB VietFrance) đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại thủ đô Paris với sự tham dự của nhiều doanh nghiệp Việt Nam và Pháp.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhấn mạnh mong muốn tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Pháp, đặc biệt trong thu hút đầu tư chất lượng cao, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và tăng trưởng xanh.

Giới thiệu về tiềm năng của địa phương, ông Trần Duy Đông cho biết sau khi hợp nhất với tỉnh Vĩnh Phúc và Hòa Bình từ ngày 1/7/2025, Phú Thọ có không gian phát triển rộng lớn, với nhiều lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng, nguồn nhân lực và nền tảng công nghiệp.

Năm 2025, quy mô kinh tế của tỉnh đạt gần 16 tỷ USD, đứng thứ 6 cả nước. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 110 tỷ USD, đứng thứ 3 cả nước. Tỉnh hiện có hơn 42.000 doanh nghiệp, 755 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 15,5 tỷ USD, cùng 32 khu công nghiệp.

Trên cơ sở những thế mạnh của Pháp và nhu cầu phát triển của địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đề xuất 6 lĩnh vực hợp tác trọng tâm. Trong lĩnh vực công nghiệp, tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất linh kiện điện tử, cơ khí chính xác, tự động hóa, vật liệu mới và bán dẫn, gắn với nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển các nhà cung ứng trong nước.

Về hạ tầng và tăng trưởng xanh, Phú Thọ mong muốn hợp tác phát triển các khu công nghiệp, hệ thống logistics, ứng dụng công nghệ quản lý hiện đại, sử dụng năng lượng hiệu quả, xử lý và tái sử dụng nước thải, hướng tới xây dựng các khu công nghiệp sinh thái.

Trong lĩnh vực y tế, dược phẩm và công nghệ sinh học, tỉnh chú trọng hợp tác phát triển dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao, chuyển giao kỹ thuật và ứng dụng công nghệ y tế số.

Đối với giáo dục, đào tạo và nghiên cứu phát triển, Phú Thọ khuyến khích liên kết giữa doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu hai nước nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trao đổi chuyên gia và thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ.

Các đại biểu Việt Nam và Pháp trao đổi tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Thọ ở Paris (Pháp). (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Hai lĩnh vực hợp tác còn lại là nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp thực phẩm và chế biến nông, lâm sản; bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch.

Trong đó, tỉnh mong muốn tiếp nhận công nghệ sản xuất, chế biến sâu, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của nông sản, đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường châu Âu; đồng thời hợp tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển kinh tế.

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024 đã mở ra những cơ hội mới để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Theo Đại sứ, nhiệm vụ quan trọng hiện nay là chuyển hóa sự tin cậy chính trị và quan hệ hữu nghị giữa hai nước thành những dự án hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội nghị của tỉnh Phú Thọ, Đại sứ Trịnh Đức Hải cho rằng với vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng công nghiệp phát triển và nguồn nhân lực dồi dào, địa phương có nhiều tiềm năng thu hút doanh nghiệp Pháp đầu tư, mở rộng hoạt động tại Việt Nam và tiếp cận thị trường ASEAN.

Đặc biệt, thế mạnh của Pháp trong các lĩnh vực công nghiệp tiên tiến, năng lượng sạch, công nghệ môi trường, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, đào tạo nhân lực và du lịch phù hợp với nhu cầu phát triển của Phú Thọ.

Đại sứ cũng nhấn mạnh vai trò của hợp tác giữa các địa phương, hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời khuyến khích tận dụng những cơ hội do Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) mang lại.

Khẳng định vai trò cầu nối của cơ quan đại diện ngoại giao, Đại sứ Trịnh Đức Hải cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp sẵn sàng hỗ trợ kết nối đối tác, tổ chức các chuyến khảo sát thực tế và thúc đẩy những dự án hợp tác cụ thể, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Pháp ngày càng đi vào chiều sâu.

Trong phần thảo luận, đại diện các tổ chức nghề nghiệp và doanh nghiệp Pháp đã giới thiệu nhiều cơ hội hợp tác với Phú Thọ trong các lĩnh vực đào tạo nghề, du lịch, chế biến thực phẩm, năng lượng sạch, AI và công nghệ sinh học.

Đại diện Phòng Thủ công nghiệp vùng Île-de-France bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác đào tạo nghề, phát triển thủ công nghiệp và du lịch với Phú Thọ. Trong khi đó, các doanh nghiệp Pháp giới thiệu nhiều công nghệ và đề xuất hợp tác thiết thực, từ thiết bị tự động hóa trong chế biến thực phẩm, sản xuất hương liệu đến ứng dụng AI trong quản lý, điều hành và nâng cao năng suất lao động.

Các doanh nghiệp cũng bày tỏ quan tâm đến phát triển năng lượng tái tạo, công nghệ sử dụng vi tảo để xử lý nước và tạo nguồn thức ăn phục vụ nuôi trồng thủy sản.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đánh giá cao các đề xuất hợp tác trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, năng lượng sạch, đào tạo nhân lực và công nghệ mới, đặc biệt là ứng dụng AI trong quản lý, sản xuất và nông nghiệp thông minh, cũng như công nghệ vi tảo trong nuôi trồng thủy sản tại hồ Hòa Bình.

Nhằm thu hút đầu tư, ông đề xuất thiết lập quan hệ hợp tác với một địa phương của Pháp, nghiên cứu xây dựng khu công nghiệp hoặc phân khu dành riêng cho doanh nghiệp Pháp, có dịch vụ hỗ trợ bằng tiếng Pháp; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “luồng xanh,” trong đó cắt giảm 50% thủ tục trong khuôn khổ pháp luật.

Trước đó, tại buổi làm việc vào sáng cùng ngày, ông Benoît Clocheret, Chủ tịch Hiệp hội Giới chủ Pháp quốc tế (MEDEF International) kiêm Chủ tịch Tập đoàn ARTELIA, đã đề xuất tăng cường hợp tác với Phú Thọ trong các lĩnh vực bán dẫn, điện tử, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch cao cấp; phối hợp tổ chức các diễn đàn xúc tiến đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, quản lý nguồn nước, chuyển giao công nghệ và phát triển chuỗi cung ứng.

Về phía tỉnh, Chủ tịch Trần Duy Đông khẳng định cam kết duy trì môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất để ARTELIA cùng các doanh nghiệp Pháp triển khai các dự án hợp tác./.