Diễn đàn quy tụ khoảng 100 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức điện ảnh, chuyên gia, đạo diễn, nhà sản xuất và doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, thành phố xác định công nghiệp văn hóa là lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Trong đó, điện ảnh được kỳ vọng sẽ thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy du lịch và quảng bá hình ảnh đô thị.

Diễn đàn góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc thông qua lĩnh vực điện ảnh.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống bối cảnh quay phim vô cùng đa dạng, trải dài từ biển, rừng, núi, sông nước đến các công trình kiến trúc và không gian đô thị hiện đại. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển hệ thống phim trường, dịch vụ sản xuất và thu hút các đoàn làm phim trong nước lẫn quốc tế.

Các đại biểu dự diễn đàn.

Sau khi gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh năm 2025, TP Hồ Chí Minh đang tập trung triển khai các cam kết giai đoạn 2026 - 2030, trọng tâm là phát triển nhân lực, mở rộng không gian sáng tạo và tổ chức liên hoan phim quốc tế. Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khẳng định sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện kết nối doanh nghiệp hai nước để thúc đẩy đồng sản xuất, trao đổi chuyên gia, hợp tác công nghệ và phát hành phim.

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận ba nội dung chính: trao đổi kinh nghiệm và chính sách phát triển công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc; giới thiệu chiến lược tăng trưởng và tiềm năng hạ tầng điện ảnh TP Hồ Chí Minh; tọa đàm chuyên đề về hợp tác sản xuất, ứng dụng kỹ xảo, hậu kỳ và phát hành phim song phương.

Các đại biểu trao đổi tại hội thảo.

Đánh giá cao tiềm năng hợp tác, ông Kwon Tae-han, Phó Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh cho biết, nhiều tác phẩm do hai nước cùng lên kế hoạch và đầu tư thời gian qua đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả Việt Nam. Việt Nam có lợi thế về dân số trẻ, văn hóa lịch sử phong phú và thị trường nội địa đang phát triển nhanh. Khi kết hợp với kinh nghiệm sản xuất, phân phối và năng lực kỹ thuật của Hàn Quốc, hai bên sẽ tạo ra những cơ hội tăng trưởng mới, từng bước đưa tác phẩm chung tiến ra thị trường thế giới.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, ông Kwon Tae-han cho rằng, hai bên cần sớm tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế. Cụ thể, cần làm rõ hơn các thủ tục pháp lý, hành chính, quy trình cấp phép quay phim, hỗ trợ bối cảnh, tăng cường bảo hộ bản quyền và xây dựng tiêu chuẩn phân chia lợi nhuận đầu tư minh bạch trong các dự án đồng sản xuất.

Phát biểu tại hội thảo, đại diện Hội Điện ảnh Việt Nam cùng nhiều đạo diễn, nhà làm phim tại TP Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn sớm hình thành Quỹ điện ảnh và xây dựng thương hiệu Việt Nam Cinemas. Đồng thời, phía Hàn Quốc cần tạo thêm điều kiện để các nhà làm phim trẻ Việt Nam tham gia các dự án hợp tác sản xuất và đưa phim Việt tiếp cận hệ thống rạp chiếu quốc tế.

Các đại biểu trao đổi về những cơ hội hợp tác, kết nối đối tác và đề xuất các chương trình phối hợp cụ thể trong thời gian tới.

Từ thực tiễn phát triển của điện ảnh Hàn Quốc, ông Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam đề xuất xây dựng một đầu mối cấp quốc gia về xúc tiến xuất khẩu phim. Cơ quan này sẽ đóng vai trò hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin thị trường, tham gia các chợ phim quốc tế, quảng bá tác phẩm và xúc tiến bán bản quyền ra nước ngoài, đặt xuất khẩu phim vào đúng vị trí trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa quốc gia.

Thông qua diễn đàn, TP Hồ Chí Minh kỳ vọng sẽ chuyển hóa các ý tưởng trao đổi thành những chương trình, dự án hợp tác thực chất và lâu dài giữa cộng đồng điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc, góp phần đưa công nghiệp điện ảnh thành phố phát triển chuyên nghiệp, hiện đại và vươn tầm quốc tế.