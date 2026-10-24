Mở rộng hợp tác thương mại Việt – Trung năm 2026

Đồng chí Hoàng Anh Cương, Giám đốc Sở Công thương phát biểu khai mạc hội nghị.

Tham dự về phía đại diện Trung Quốc có các đồng chí: Trần Hoài Đức, Cục trưởng Cục Thương vụ thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; Lý Xuân Toàn, Phó Cục trưởng Cục Thương vụ châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam. Về phía tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Phường Hà Giang 2; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và hơn 100 doanh nghiệp, hợp tác xã hai nước.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Cương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công thương nhấn mạnh: Thời gian qua, hợp tác kinh tế, thương mại và xuất, nhập khẩu song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc không ngừng phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Tỉnh Tuyên Quang hiện nay mở rộng không gian chiến lược, gồm các cặp cửa khẩu, lối mở quan trọng kết nối trực tiếp với tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Địa phương sở hữu vùng nguyên liệu nông, lâm sản hàng hóa quy mô lớn, các sản phẩm đặc sản đạt tiêu chuẩn chất lượng OCOP từ 3 - 5 sao, hệ thống hạ tầng giao thông, logistics đang được đầu tư đồng bộ.

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Anh Cương khẳng định hội nghị có ý nghĩa chiến lược để cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp hai nước trực tiếp gặp gỡ, trao đổi nhu cầu. Qua đó tạo điều kiện để các bên trực tiếp tìm hiểu sản phẩm, trao đổi thông tin, kết nối giao thương, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đi đến ký kết các thỏa thuận hợp tác thương mại lâu dài. Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thỏa thuận sớm trở thành hiện thực.

Đại diện các doanh nghiệp ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác và thỏa thuận thương mại.

Tại hội nghị, đại diện cơ quan quản lý thương mại Tuyên Quang và Trung Quốc đã chia sẻ về thị trường, giới thiệu về tiềm năng phát triển kinh tế, thế mạnh nông nghiệp và sản phẩm đặc trưng. Đại diện các doanh nghiệp giới thiệu năng lực sản xuất, kinh doanh, trao đổi nhu cầu hợp tác và định hướng phát triển thị trường. Tại phiên kết nối giao thương trực tiếp, các đại biểu tham quan các gian trưng bày sản phẩm tiêu biểu của Tuyên Quang và các tỉnh, thành phố của Việt Nam và thành phố Bách Sắc, châu Văn Sơn, Trung Quốc.

Điểm nhấn của hội nghị là lễ ký kết 10 biên bản ghi nhớ hợp tác và thỏa thuận thương mại giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc, tập trung vào các nhóm ngành hàng thế mạnh gồm: Xuất nhập khẩu, nông nghiệp chất lượng cao, công nghệ.

Các đại biểu tham quan các gian trưng bày sản phẩm thành phố Bách Sắc.

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, góp phần hiện thực hóa dư địa phát triển kinh tế biên mậu của Tuyên Quang trong bối cảnh tỉnh mở rộng không gian chiến lược và hạ tầng logistics kết nối trực tiếp với Vân Nam, Quảng Tây (Trung Quốc). Đây là cơ hội để các nông, lâm sản thế mạnh và sản phẩm OCOP của Tuyên Quang tiếp cận sâu hơn vào thị trường lớn và giúp doanh nghiệp hai nước trực tiếp nắm bắt nhu cầu, tối ưu hóa chuỗi cung ứng xuyên biên giới. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc, đưa các thỏa thuận thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, xuất nhập khẩu nhanh chóng đi vào thực chất và phát triển bền vững.