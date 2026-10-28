Mở rộng hợp tác quốc tế về AI và công nghệ chiến lược

Sự kiện dự kiến quy tụ 500 đại biểu trong nước và quốc tế, tập trung thảo luận quản trị trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển công nghệ số chiến lược và mở rộng hợp tác công nghệ. Với chủ đề “Kết nối thông minh: Quản trị AI, Kiến tạo chuyển đổi AI”.

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì góp phần tăng cường đối thoại chính sách, mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học; thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ, tập trung vào các công nghệ chiến lược và công nghệ mới nổi.