Mở rộng hợp tác quốc tế trong phát triển thủy điện

Đại diện các đơn vị tại lễ công bố hoàn tất đầu tư và thiết lập quan hệ đối tác. Ảnh CTV

Tham dự lễ công bố, về phía tỉnh Sơn La có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Việc tham dự sự kiện thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Sơn La đối với hoạt động hợp tác đầu tư, phát triển năng lượng; đồng thời góp phần thúc đẩy kết nối giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tiềm năng thủy điện, thu hút nguồn lực đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi lễ. Ảnh CTV

Trong hai dự án, Nhà máy Thủy điện Nậm Chim 2 đặt tại Sơn La có công suất lắp đặt 14 MW, đi vào vận hành từ năm 2015, sản lượng điện bình quân hằng năm khoảng 56.110 MWh. Đây là một trong những công trình góp phần bổ sung nguồn điện phục vụ hệ thống điện và khai thác tiềm năng thủy điện tại địa phương.

Bà Đặng Thị Thu Hiền, đại diện chủ sở hữu An Lâm's Brothers phát biểu tại buổi lễ. Ảnh CTV

Bên cạnh hoạt động đầu tư, HKES dự kiến tiến tới cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật cho một số dự án thủy điện do Công ty An Lâm’s Brothers vận hành. Nội dung tập trung vào nâng cao hiệu quả vận hành, chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật và hỗ trợ đào tạo đội ngũ nhân sự.

Lãnh đạo các công ty tại lễ công bố hoàn tất đầu tư và thiết lập quan hệ đối tác. Ảnh CTV

Việc HKES hoàn tất đầu tư và thiết lập quan hệ đối tác mở ra thêm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Sơn La nói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung. Qua đó, góp phần khai thác hiệu quả các công trình thủy điện hiện có, tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản và thúc đẩy định hướng phát triển năng lượng gắn với bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế địa phương bền vững.