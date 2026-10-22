Mở rộng hợp tác quốc tế nâng tầm du lịch Phú Thọ

Du lịch Phú Thọ đang từng bước hình thành hệ sinh thái đa dạng với ba trụ cột chính: du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái; du lịch tâm linh và du lịch văn hóa cộng đồng. (Ảnh: Trung Sơn)

Phát huy lợi thế, đa dạng hóa sản phẩm du lịch

Phú Thọ được đánh giá là địa phương có vị trí thuận lợi, là cửa ngõ kết nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc, đồng thời sở hữu nhiều tài nguyên du lịch đặc sắc. Nổi bật là hệ thống di sản văn hóa gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - di sản được UNESCO ghi danh, cùng những giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời, tạo nên bản sắc riêng cho du lịch địa phương.

Trong định hướng phát triển, du lịch Phú Thọ đang từng bước hình thành hệ sinh thái đa dạng với ba trụ cột chính: du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái; du lịch tâm linh và du lịch văn hóa cộng đồng.

Các điểm đến như Tam Đảo, Thanh Thủy có lợi thế về khí hậu, tài nguyên thiên nhiên, phù hợp để phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm sinh thái. Trong khi đó, du lịch tâm linh gắn với hệ thống di tích lịch sử, đặc biệt là Đền Hùng, tạo nên sức hút từ những giá trị thiêng liêng của vùng đất cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Cùng với đó, các trải nghiệm văn hóa cộng đồng mang đậm bản sắc vùng trung du và miền núi phía Bắc góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, đáp ứng nhu cầu khám phá của du khách. Hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ, sân golf và khu nghỉ dưỡng cao cấp cũng đang được đầu tư, nâng cấp, hướng tới phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu đa dạng của du khách trong nước và quốc tế.

Những lợi thế này tạo dư địa để Phú Thọ mở rộng thị trường, xây dựng các sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh và tăng cường liên kết với các điểm đến trong nước cũng như quốc tế. Trong đó, hợp tác với các đối tác nước ngoài có thể góp phần đưa hình ảnh vùng đất cội nguồn đến gần hơn với bạn bè quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận kinh nghiệm quản lý, phát triển sản phẩm và xúc tiến du lịch.

Lễ hội Tây Thiên - Tam Đảo mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. (Ảnh: Thanh Hà)

Đối ngoại địa phương mở thêm cơ hội hợp tác

Một trong những minh chứng cho nỗ lực mở rộng kết nối quốc tế của Phú Thọ là chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ 2026”, diễn ra vào tháng 6 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan.

Tại chương trình, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya nhấn mạnh quan hệ Việt Nam – Thái Lan đang phát triển mạnh mẽ và toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại và đầu tư. Việt Nam hiện là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Thái Lan trong ASEAN, trong khi Thái Lan tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khu vực.

Cùng với sự tăng trưởng của kim ngạch thương mại song phương, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Thái Lan mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng cường gắn kết giữa hai nước.

Đánh giá về tiềm năng của Phú Thọ, Đại sứ Urawadee Sriphiromya cho rằng, tỉnh có vị trí chiến lược, môi trường đầu tư thuận lợi và định hướng phát triển rõ ràng, tạo sức hút đối với các nhà đầu tư Thái Lan.

Bà khẳng định, chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026” không chỉ là dịp tăng cường kết nối giữa các địa phương, cơ quan và doanh nghiệp hai nước mà còn mở ra những cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, công nghiệp và phát triển bền vững.

Sự hiện diện của nhiều tập đoàn lớn của Thái Lan tại chương trình là minh chứng cho sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan đối với môi trường đầu tư của Việt Nam nói chung và Phú Thọ nói riêng.

Ký kết, trao các văn kiện hợp tác giữa các doanh nghiệp của Thái Lan với các cơ quan, tổ chức, nhà trường của tỉnh Phú Thọ tại chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ 2026”. (Ảnh: Thành Long)

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định, chương trình là sự kiện đối ngoại quy mô lớn nhất của tỉnh trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan. Theo ông, sự kiện thể hiện quyết tâm của Phú Thọ trong việc triển khai các chủ trương của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế, phát huy vai trò của đối ngoại địa phương trong giai đoạn mới.

Đây cũng là minh chứng cho việc cụ thể hóa Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Thái Lan giai đoạn 2026-2031, đặc biệt thông qua Chiến lược “Ba kết nối”, gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp và địa phương, cùng kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp Thái Lan đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục thu hút thêm các dự án chất lượng cao trong những lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng xanh, kinh tế tuần hoàn và hạ tầng công nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng kết quả chương trình sẽ mở ra thêm cơ hội hợp tác giữa Phú Thọ và các đối tác Thái Lan, để từ vùng Đất Tổ cội nguồn dân tộc Việt Nam, những ý tưởng hợp tác được khởi nguồn sẽ sớm trở thành các dự án cụ thể, tạo ra giá trị gia tăng mới và những dấu ấn trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Dù trọng tâm chương trình là kết nối kinh tế, thương mại và đầu tư, việc mở rộng quan hệ với các đối tác Thái Lan cũng tạo thêm cơ sở để Phú Thọ nghiên cứu, thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá điểm đến và tìm kiếm cơ hội hợp tác du lịch phù hợp trong thời gian tới.

Phú Thọ có cơ hội mở rộng kết nối với các đối tác nước ngoài nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá điểm đến, đa dạng hóa thị trường khách và thu hút nguồn lực phục vụ phát triển du lịch. (Ảnh: Hoàng Oanh)

Tăng cường kết nối quốc tế, hướng tới phát triển du lịch bền vững

Từ nền tảng tài nguyên du lịch và những bước tiến trong hoạt động đối ngoại, Phú Thọ có cơ hội mở rộng kết nối với các đối tác nước ngoài nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá điểm đến, đa dạng hóa thị trường khách và thu hút nguồn lực phục vụ phát triển du lịch.

Trong thời gian tới, việc tăng cường hợp tác quốc tế có thể được triển khai thông qua các chương trình xúc tiến du lịch, hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú, cũng như trao đổi kinh nghiệm phát triển sản phẩm du lịch bền vững. Việc chủ động tiếp cận các đối tác quốc tế cũng tạo điều kiện để địa phương giới thiệu những giá trị đặc sắc của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, hệ thống di tích lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và văn hóa cộng đồng tới nhiều thị trường hơn.

Bên cạnh quảng bá di sản, Phú Thọ có thể chú trọng xây dựng các sản phẩm kết hợp du lịch văn hóa, tâm linh với nghỉ dưỡng, sinh thái và trải nghiệm bản địa; tăng cường liên kết với doanh nghiệp quốc tế để hình thành các chương trình tham quan phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách. Đây cũng là hướng đi giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị mà du lịch mang lại cho địa phương.

Cùng với đó, việc phát huy vai trò của đối ngoại địa phương, tận dụng các khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương sẽ góp phần mở rộng mạng lưới đối tác, tạo thêm kênh quảng bá hình ảnh Phú Thọ ra thế giới.

Các chương trình kết nối quốc tế như “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ 2026” có thể trở thành cơ hội để địa phương lồng ghép giới thiệu tiềm năng du lịch, tăng cường giao lưu văn hóa và tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác mới.

Với lợi thế về di sản, cảnh quan và bản sắc văn hóa, cùng định hướng mở rộng quan hệ đối ngoại, Phú Thọ có cơ sở để từng bước nâng cao vị thế trên bản đồ du lịch. Khi các hoạt động kết nối quốc tế được gắn với nhu cầu thực tế của ngành du lịch, giá trị di sản và tài nguyên địa phương sẽ có thêm cơ hội được lan tỏa, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và hội nhập sâu rộng.