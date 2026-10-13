Mở rộng hợp tác quốc tế giữa các Cơ quan Kiểm toán tối cao

Trong bối cảnh hoạt động kiểm toán đặt ra yêu cầu đổi mới về phương pháp, quy trình và kỹ thuật, việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan Kiểm toán tối cao có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình hoàn thiện hoạt động chuyên môn. Thông qua hợp tác quốc tế, kiểm toán Nhà nước (KTNN) Việt Nam có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu thông lệ quốc tế và trao đổi về những lĩnh vực kiểm toán mới, phục vụ yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới.

Thông tin tại cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Hội thảo quốc tế “Cơ quan Kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới” tổ chức mới đây, KTNN cho biết, trong khuôn khổ hội thảo, đơn vị dự kiến tổ chức 11 cuộc làm việc song phương với các cơ quan Kiểm toán tối cao. Các cuộc làm việc tập trung tăng cường tiếp xúc cấp cao, củng cố quan hệ hợp tác với các đối tác kiểm toán chủ chốt và thúc đẩy những thỏa thuận hợp tác đã ký kết.