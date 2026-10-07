Mở rộng hợp tác quốc tế, cùng giải quyết bài toán mới của giáo dục

Bộ GD&ĐT mong muốn cùng đối tác quốc tế biến tiến bộ của công nghệ thành thay đổi thực chất trong giáo dục.

Sự kiện được tổ chức nhằm triển khai các chủ trương lớn của Đảng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết số 57-NQ/TW), đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 71-NQ/TW) và hội nhập quốc tế trong tình hình mới (Nghị quyết số 59-NQ/TW).

Tăng cường kết nối, cùng tìm giải pháp cho giáo dục

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục; mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam với các trường đại học, tổ chức giáo dục quốc tế; chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Có hơn 800 đại biểu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Hội nghị, trong đó có đại diện các trường đại học, tổ chức giáo dục và doanh nghiệp lớn trên thế giới như Qualcomm, Boeing, Google, Meta, Amazon, ETS, Max Hub, Microsoft, Intel, Cambridge, Oxford.

Chương trình hội nghị gồm phiên chính thức và các phiên chuyên đề tập trung vào hợp tác quốc tế và chuyển đổi số trong giáo dục phổ thông; quốc tế hóa và chuyển đổi số trong giáo dục đại học; thúc đẩy hệ sinh thái số trong giáo dục nghề nghiệp; sáng kiến Liên minh toàn cầu về trẻ em.

Nội dung trao đổi dự kiến bao gồm cơ chế, chính sách thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế trong giáo dục; liên kết đào tạo, công nhận văn bằng; phát triển các mô hình giáo dục đại học số, quản trị thông minh, đào tạo trực tuyến và học liệu mở.

Hội nghị cũng sẽ trao đổi về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và các công nghệ mới để cá nhân hóa quá trình học tập, nâng cao hiệu quả giảng dạy; phát triển năng lực số, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trong bối cảnh ứng dụng công nghệ số.

Các nội dung thảo luận hướng tới tìm kiếm giải pháp xây dựng hệ thống giáo dục linh hoạt, có khả năng thích ứng với sự thay đổi của khoa học, công nghệ và thị trường lao động, đồng thời mở rộng cơ hội học tập suốt đời.

Trong khuôn khổ Hội nghị, còn có các hoạt động ký kết, trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các cơ quan, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp, kết nối nhu cầu đào tạo, nghiên cứu với nguồn lực, kinh nghiệm và giải pháp công nghệ trong nước và quốc tế.

Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục: Không gian kết nối giải pháp và đối tác

Cùng với Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục cũng sẽ được tổ chức trong hai ngày 8-9/10/2026 tại Hà Nội, với hơn 70 gian hàng.

Triển lãm quy tụ các doanh nghiệp công nghệ, trường đại học, tổ chức giáo dục và các đơn vị phát triển giải pháp phục vụ ngành Giáo dục. Các sản phẩm, công nghệ được giới thiệu trên nhiều lĩnh vực như AI, nền tảng học tập số, cá nhân hóa giáo dục, ngoại ngữ, STEM, dữ liệu giáo dục, mô phỏng và các giải pháp hỗ trợ giáo viên, nhà trường, người học.

Đáng chú ý, Triển lãm có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn như Qualcomm, Amazon Web Services (AWS), Google, Meta, ELSA Corp, Khan Academy, MaxHub; cùng các trường đại học có thứ hạng cao trên thế giới như Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), Đại học Illinois Urbana-Champaign, Đại học Massachusetts Amherst (UMass Amherst), Đại học London và các trường đại học đến từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu cùng nhiều quốc gia khác.

Các hoạt động tại Triển lãm được thiết kế để khách tham dự có thể trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và trao đổi với các đơn vị tham gia; qua đó tạo không gian để các cơ sở giáo dục tìm kiếm giải pháp phù hợp, doanh nghiệp gặp gỡ đối tác và các tổ chức quốc tế mở rộng mạng lưới hợp tác tại Việt Nam.

Phối cảnh không gian các gian hàng tại Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục.

Thông qua các hoạt động trao đổi, kết nối và triển lãm, các cơ sở giáo dục có cơ hội tiếp cận những mô hình, phương pháp và công nghệ mới, tìm kiếm đối tác phù hợp cho các chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Trong khuôn khổ Triển lãm diễn ra song song với các workshop doanh nghiệp, tập trung vào AI, Big Data, cá nhân hóa học tập, số hóa quản lý học đường, lớp học tương lai, khảo thí số và chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế; đồng thời đề cập các nội dung về đổi mới giáo dục, phát triển nhân lực, kết nối đào tạo - việc làm, giáo dục đại học, kỹ năng và đổi mới sáng tạo, học tập số và chăm sóc sức khỏe tinh thần học đường.

Thông qua các hoạt động trao đổi, kết nối và triển lãm, các cơ sở giáo dục có cơ hội tiếp cận những mô hình, phương pháp và công nghệ mới, tìm kiếm đối tác phù hợp cho các chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Tăng cường hợp tác, cùng kiến tạo tương lai giáo dục

Trong thông điệp về Hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, chuyển đổi số và AI đang mở ra những cơ hội lớn cho giáo dục, đồng thời đặt ra những thách thức mới về chất lượng thông tin, đạo đức, bản quyền, an toàn dữ liệu và khoảng cách số. Quan trọng hơn, giáo dục phải trả lời câu hỏi làm thế nào để chuẩn bị cho con người làm chủ và làm việc hiệu quả cùng AI, thay vì phụ thuộc vào AI.

Theo Bộ trưởng, Việt Nam cần xây dựng hạ tầng và hệ sinh thái dữ liệu giáo dục thống nhất, an toàn, liên thông, phát triển các giải pháp công nghệ và AI thực sự giải quyết những bài toán của giáo dục, đồng thời phát triển năng lực con người để làm chủ và dẫn dắt công nghệ. Việt Nam mong muốn “tiếp cận tri thức, công nghệ và những mô hình tốt nhất của thế giới”, đồng thời không chỉ tiếp nhận những giải pháp đã có mà muốn “cùng nghiên cứu, cùng phát triển, cùng thử nghiệm và cùng tạo ra những giải pháp phù hợp với Việt Nam, có khả năng đóng góp trở lại cho cộng đồng quốc tế”.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn mong muốn các trường đại học, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp công nghệ và các nhà khoa học cùng tham gia giải quyết những bài toán cụ thể của giáo dục, đồng thời nhấn mạnh: Chúng tôi sẵn sàng hợp tác, sẵn sàng thử nghiệm những cách làm mới và mong muốn cùng các đối tác quốc tế biến những tiến bộ của công nghệ thành những thay đổi thực chất trong giáo dục.

Trước thềm Hội nghị, các đối tác quốc tế cũng chia sẻ những kỳ vọng về hợp tác giáo dục với Việt Nam. Đại sứ Julien Guerrier, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, kỳ vọng phát huy thế mạnh của châu Âu về giáo dục đại học, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo để thúc đẩy các hợp tác cụ thể với Việt Nam, nhất là trong nghiên cứu chung, AI và kỹ năng số.

Bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam, cho rằng chuyển đổi số cần hướng tới cải thiện kết quả học tập, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, bảo đảm an toàn và quyền của trẻ em, đồng thời chú trọng công bằng và tính bao trùm.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks cho biết các trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và tổ chức giáo dục Hoa Kỳ mong muốn tăng cường kết nối với các đối tác Việt Nam, chia sẻ chuyên môn và tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới; trong đó cần sự phối hợp giữa Chính phủ, các cơ sở giáo dục và khu vực tư nhân.

Tiến sĩ Nguyễn Sung, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nghiên cứu, Phát triển và Ứng dụng Công nghệ, Tập đoàn Nguyễn Hoàng, kỳ vọng doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo, chủ động dự báo nhu cầu nhân lực, phối hợp với các trường đại học và đưa chuyên gia doanh nghiệp tham gia đào tạo.

Bà Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ GD&ĐT chia sẻ: Chúng tôi kỳ vọng những trao đổi về chính sách, kinh nghiệm thực tiễn và các mô hình giáo dục tại chuỗi sự kiện Hội nghị và Triển lãm sẽ góp phần mở rộng quan hệ hợp tác giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam với các trường đại học, tổ chức giáo dục và đối tác quốc tế. Từ đó, các bên có thể tiếp tục hợp tác trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực số và đổi mới giáo dục.

Trong đó, không chỉ Việt Nam tiếp nhận tri thức, công nghệ và kinh nghiệm từ bên ngoài, mà các bên có thể cùng nghiên cứu, cùng phát triển, cùng thử nghiệm những giải pháp phù hợp với Việt Nam và có khả năng đóng góp trở lại cho cộng đồng quốc tế. Qua hợp tác, Việt Nam có thể cùng các đối tác tham gia chia sẻ, kiến tạo tri thức và những giải pháp giáo dục cho tương lai.

Về lâu dài, điều quan trọng là các sáng kiến hợp tác có thể gắn với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực cho nhà giáo, cán bộ quản lý và người học, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bộ GD&ĐT mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các đối tác, doanh nghiệp và nhà khoa học để những hướng hợp tác phù hợp có thể từng bước được triển khai trong thực tế./.