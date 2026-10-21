Mở rộng hợp tác quốc phòng Việt Nam - Đan Mạch

Tại hội kiến, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 1971), diễn ra trong dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ song phương. Cùng với việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, hai bộ trưởng tin tưởng, chuyến thăm sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước, tạo động lực thúc đẩy quan hệ song phương trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Các đại biểu chụp ảnh chung.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, hợp tác quốc phòng song phương có nhiều dư địa, tiềm năng phát triển, cần được quan tâm, thúc đẩy tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Đan Mạch.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Đan Mạch là cầu nối và hỗ trợ Việt Nam trong tăng cường hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) và với các nước thành viên, phù hợp với khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - EU và Hiệp định thiết lập khuôn khổ Việt Nam tham gia vào các hoạt động quản lý khủng hoảng của EU (Hiệp định FPA, ký năm 2019). Việt Nam sẵn sàng là cầu nối tin cậy giúp Đan Mạch tăng cường hợp tác với các nước thành viên ASEAN.

Quang cảnh cuộc hội kiến.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus Christensen cảm ơn Bộ trưởng Phan Văn Giang đã mời cá nhân ông cùng các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Đan Mạch sang Việt Nam tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 13-12 tới.

Bộ trưởng Jeppe Bruus Christensen nhấn mạnh, thời gian tới, hai bên cần mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng, đặc biệt về hợp tác công nghiệp quốc phòng, khoa học, công nghệ.

Đại tướng Phan Văn Giang tại cuộc hội kiến.

Tại hội kiến, hai bên cùng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Về vấn đề Biển Đông, hai bên thống nhất giải quyết các vấn đề bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982); ủng hộ tiến trình đàm phán và ký kết Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus Christensen (trái) và thành viên đoàn Đan Mạch tại cuộc hội kiến.

Hai bên thống nhất thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao, nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau; tìm hiểu các lĩnh vực hợp tác tiềm năng như gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hợp tác quân, binh chủng, phòng thủ dân sự, ứng phó với sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả chiến tranh, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà lưu niệm tặng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus Christensen.

Hai bên cũng thống nhất sẽ nghiên cứu cử Tùy viên Quốc phòng thường trú hoặc kiêm nhiệm mỗi nước thời gian tới, góp phần làm cầu nối thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương, đồng thời sớm nghiên cứu thiết lập cơ chế Nhóm tham vấn về hợp tác quốc phòng, tiến tới thiết lập Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh đó, hai bên thống nhất xúc tiến ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác quốc phòng, tạo cơ sở vững chắc để triển khai các nội dung hợp tác hiệu quả, thực chất, phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi bên.