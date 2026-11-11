Mở rộng hợp tác phát triển kinh tế biển giữa Na Uy, Việt Nam

Cùng dự còn có Tham tán thương mại của Na Uy Morten Langsholdt; đại diện Chương trình Phát triển của Liên hợp Quốc (UNDP) Việt Nam và một số doanh nghiệp Na Uy.

Ngài Stein Iversen, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam trao đổi với sinh viên Trường Đại học Nha Trang.

Tại buổi làm việc, hai bên đã giới thiệu về một số lĩnh vực hợp tác quốc tế liên quan đến nuôi trồng thủy sản, mở ra các cơ hội hợp tác chiến lược giai đoạn mới trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ biển, đóng góp tích cực vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh và phát triển bền vững.

Điểm nhấn của chuyến thăm NTU của ngài Đại sứ Na Uy là Chương trình “Tương lai ngành nuôi trồng thủy sản: Đối thoại cùng Na Uy”. Sự kiện có sự tham gia của các giảng viên và hơn 150 sinh viên.

Buổi đối thoại tập trung vào vai trò của đổi mới sáng tạo, công nghệ và kỹ năng trong việc nâng cao hiệu quả và tính bền vững của ngành nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, đối thoại còn đề cập đến vai trò của thế hệ trẻ trong việc định hình tương lai của ngành. Đại diện các doanh nghiệp Na Uy chia sẻ những ví dụ thực tiễn về công nghệ và giải pháp đang được ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản hiện đại.

Ngài Stein Iversen, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam trao đổi, làm việc với Trường Đại học Nha Trang.

Đại sứ Na Uy Stein Iversen nhấn mạnh, công nghệ và đầu tư rất quan trọng, nhưng đổi mới sáng tạo trước hết bắt nguồn từ con người, từ sự tò mò, tinh thần đặt câu hỏi và sẵn sàng thử nghiệm những ý tưởng mới. Ngài Đại sứ khuyến khích mỗi sinh viên NTU không chỉ nhìn nhận mình là nguồn nhân lực tương lai của ngành, mà còn có thể trở thành những nhà nghiên cứu, doanh nhân và người đổi mới, góp phần tìm ra những giải pháp mới cho kinh tế biển của Việt Nam.

Theo Đại sứ Stein Iversen, gần ba thập kỷ hợp tác với Trường Đại học Nha Trang phản ánh sự chuyển mình trong quan hệ giữa Na Uy và tỉnh Khánh Hòa: từ hợp tác phát triển và giáo dục sang một quan hệ đối tác rộng mở hơn, kết nối tri thức, công nghệ, nuôi trồng thủy sản bền vững và hợp tác kinh doanh. Mở rộng ra, đối với Việt Nam và Na Uy cả hai quốc gia đều gắn bó mật thiết với biển. Biển không chỉ mang lại nguồn thực phẩm và sinh kế, mà còn mở ra cơ hội cho nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế. Tại Khánh Hòa, những điểm chung đó được thể hiện rõ nét qua giáo dục, thế hệ trẻ, nuôi trồng thủy sản và công nghệ, cùng hướng tới một nền kinh tế biển bền vững trong tương lai.

Ngài Stein Iversen, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam (ngoài cùng trái) tham quan mô hình thu nhỏ của Trường học Nha Trang, Khánh Hòa.

Tiến sĩ Quách Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang cho biết, việc hợp tác với Na Uy là một trong những dấu ấn quốc tế có ý nghĩa sâu sắc trong lịch sử phát triển của NTU. Sự hỗ trợ nhất quán của Chính phủ Na Uy, cùng sự đồng hành về học thuật và công nghệ đã góp phần tạo dựng những năng lực cốt lõi, thúc đẩy quá trình chuyển đổi và nâng cao vị thế của nhà trường.

Trên nền tảng 30 năm hợp tác hiệu quả, Trường Đại học Nha Trang mong muốn tiếp tục mở rộng quan hệ đối tác với Chính phủ Na Uy, Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam, UNDP và các trường đại học, doanh nghiệp Na Uy thông qua các định hướng trọng tâm. Cụ thể như: Đối tác Diễn đàn Kinh tế Biển (MEF); Đồng tổ chức và bảo trợ các sự kiện khoa học quốc tế quy mô lớn; Xây dựng và phát triển các dự án thế hệ mới và nghiên cứu thành lập Trung tâm Xuất sắc Việt Nam – Na Uy về thủy sản và nuôi biển.

Điểm nhấn của chuyến thăm Trường Đại học Nha Trang của ngài Đại sứ Na Uy là Chương trình “Tương lai ngành nuôi trồng thủy sản: Đối thoại cùng Na Uy”.

Kể từ năm 1996, các cơ sở giáo dục và nghiên cứu của Na Uy như: Đại học Tromsø, Đại học Bergen... đã hợp tác với Trường Đại học Nha Trang. Tổng ngân sách tài trợ lên tới 65 triệu NOK (tương đương 180 tỷ đồng). Na Uy đã đầu tư các chương trình hỗ trợ, góp phần vào đào tạo, nghiên cứu và nâng cao năng lực trong nhiều lĩnh vực, từ nuôi trồng và kinh tế thủy sản đến công nghệ sinh học; công nghệ khai thác, quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu.

Phía Na Uy, đã hỗ trợ xây dựng 1 chương trình đào tạo tiến sĩ và 3 chương trình đào tạo thạc sĩ; đào tạo trực tiếp 27 tiến sĩ; 9 nghiên cứu sinh sau tiến sĩ; hỗ trợ công bố hơn 200 công trình nghiên cứu khoa học quốc tế,... các chương trình đào tạo này mang lại lợi ích trực tiếp cho gần 1.000 nhà khoa học và cán bộ quản lý của Việt Nam.