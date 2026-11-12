Mở rộng hợp tác nhiên liệu sinh học giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Thúc đẩy hợp tác phát triển ethanol

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác giữa USGBC và VBFA. Thông qua Biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ tăng cường hơn nữa sự hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm và phát triển ngành nhiên liệu sinh học; qua đó mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực cho doanh nghiệp ngành nhiên liệu sinh học của hai nước.

Toàn cảnh sự kiện.

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển nhiên liệu sinh học và triển khai sử dụng xăng E10 trên phạm vi toàn quốc, sự hợp tác của các đối tác quốc tế có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, bảo đảm nguồn cung cấp và cung cấp sự phát triển bền vững cho ngành nhiên liệu sinh học Việt Nam. VBFA hy vọng Biên bản ghi nhớ sẽ là nền tảng để thực hiện hóa các chương trình hợp tác, hiệu quả và lâu dài.

Phát biểu tại sự kiện, ông Jay Reiners, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Hội đồng Ngũ cốc và Sinh phẩm Hoa kỳ cho biết, lễ ký kết đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc tăng cường hợp tác giữa hai tổ chức, đồng thời thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, nhiên liệu tái tạo và năng lượng.

“Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng ghi nhận trong quá trình phát triển ngành nhiên liệu sinh học kể từ khi xăng sinh học E5 được đưa vào sử dụng. Đồng thời, Việt Nam đã thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với việc phát triển các loại nhiên liệu giao thông sạch hơn và đa dạng hóa nguồn năng lượng. Việc chuyển đổi sang sử dụng xăng E10 trong năm 2026 là thành tựu quan trọng tiếp theo, phản ánh quyết tâm của Chính phủ Việt Nam cũng như nỗ lực chung của ngành xăng dầu, các nhà sản xuất ethanol và các bên liên quan”, ông Jay Reiners nhấn mạnh.

Ông Jay Reiners, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Hội đồng Ngũ cốc và Sinh phẩm Hoa kỳ.

Theo lãnh đạo USGBC, với lượng xăng sinh học tiêu thụ hằng năm ước tính khoảng 11 triệu m3, Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường ethanol nhiên liệu đầy triển vọng nhất tại Đông Nam Á. Khi triển khai đầy đủ xăng E10, nhu cầu ethanol của thị trường Việt Nam có thể đạt khoảng 1,1 triệu m3 mỗi năm. Bên cạnh việc mở ra những cơ hội to lớn, điều này cũng cho thấy tầm quan trọng của việc tăng cường năng lực sản xuất ethanol trong nước của Việt Nam.

“Chúng tôi tin rằng đây là cơ hội để Hoa Kỳ và Việt Nam đẩy mạnh hợp tác. Hoa Kỳ có hàng chục năm kinh nghiệm trong sản xuất ethanol, sử dụng nguyên liệu nông nghiệp, chế biến công nghiệp và phát triển chuỗi cung ứng”, ông Jay Reiners bày tỏ.

Thông qua Biên bản ghi nhớ, USGBC và VBFA sẽ tập trung vào các lĩnh vực hợp tác trọng tâm sau. Thứ nhất, tăng cường kết nối giữa các nhà cung cấp ngô của Hoa Kỳ và các nhà sản xuất ethanol tại Việt Nam.

VBFA và USGBC ký ghi nhớ hợp tác về nhiên liệu sinh học.

Thứ hai, thúc đẩy hoạt động tài trợ thương mại, quan hệ đối tác kinh doanh và cơ hội đầu tư.

Thứ ba, tăng cường trao đổi kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và nâng cao hiệu quả sản xuất ethanol.

Thứ tư, hỗ trợ công tác tuyên truyền, giáo dục người tiêu dùng và nâng cao nhận thức về xăng sinh học pha ethanol.

Thứ năm, khuyến khích đối thoại chính sách, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng nhiên liệu và nghiên cứu phát triển các tỷ lệ phối trộn ethanol cao hơn trong tương lai.

Ông Jay Reiners cho rằng, biên bản ghi nhớ được ký kết hôm nay không chỉ là thỏa thuận chính thức mà còn thể hiện cam kết chung của hai bên trong việc chuyển hóa quan hệ hợp tác thành những sáng kiến thiết thực, mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia. “Chúng tôi hy vọng quan hệ đối tác này sẽ mở ra những cơ hội thương mại mới, củng cố ngành công nghiệp ethanol trong nước của Việt Nam, đồng thời đóng góp vào các mục tiêu phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường của đất nước”, lãnh đạo USGBC nêu rõ.

Mở cơ hội hợp tác ethanol Việt Nam - Hoa Kỳ

Cũng tại sự kiện, ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam cho biết, Chính phủ Việt Nam đã hiện thực hóa chương trình xăng sinh học từ ngày 1/6/2026. Theo đó, từ ngày 1/6/2026, toàn bộ xăng lưu thông trên thị trường Việt Nam phải là xăng pha ethanol, bao gồm xăng E5 và E10.

Ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp Hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam.

“Chương trình nhiên liệu sinh học đã được Chính phủ Việt Nam ấp ủ từ nhiều năm. Bên cạnh những mục tiêu như bảo vệ môi trường, chủ động bảo đảm an ninh năng lượng và giải quyết đầu ra cho nông nghiệp, một trong những mục tiêu Chính phủ Việt Nam hướng tới là tạo dư địa hợp tác để tăng cường nhập khẩu hàng hóa từ Hoa Kỳ”, ông Đỗ Văn Tuấn chia sẻ.

Theo Chủ tịch VBFA, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu rất quan trọng của Việt Nam. Việt Nam hiện là một trong những nước có thặng dư thương mại lớn nhất với Hoa Kỳ. Vì vậy, việc tạo dư địa để tăng cường nhập khẩu hàng hóa từ Hoa Kỳ vào Việt Nam có cả ý nghĩa kinh tế và chính trị. Chương trình ethanol tạo dư địa để Chính phủ Việt Nam thực hiện mục tiêu này, dựa trên thế mạnh của Hoa Kỳ về trồng ngô và sản xuất ethanol.

“Khi chương trình xăng E10 đi vào cuộc sống, các nhà máy sản xuất ethanol của Việt Nam có cơ hội hoạt động trở lại. Các nhà máy này sử dụng hai nguyên liệu là sắn và ngô. Trong đó, ngô ngày càng được coi trọng, tạo cơ hội để chúng tôi nhập khẩu ngô từ Hoa Kỳ về sản xuất ethanol”, ông Đỗ Văn Tuấn thông tin.

Lãnh đạo VBFA cho rằng, xung đột tại Trung Đông vừa qua đã làm tăng cước vận tải và gây xáo trộn các tuyến vận tải toàn cầu. Vì vậy, những định hướng hợp tác đó có thể chưa được cụ thể hóa hoặc chưa mang lại kết quả lớn. Nhưng ông Đỗ Văn Tuấn tin tưởng khi tình hình lắng xuống, sự phối hợp giữa hai nước trong việc nhập khẩu ngô và ethanol chắc chắn sẽ gặp nhiều thuận lợi.

Bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) mong muốn trong thời gian tới, VBFA và USGBC sẽ tăng cường hợp tác trong sản xuất, thương mại và các lĩnh vực khác.

“Bộ Công Thương sẽ cố gắng đồng hành cùng hai bên trong việc nghiên cứu, rà soát các cơ chế, chính sách để hỗ trợ sản xuất, thúc đẩy thương mại và tăng cường hợp tác. Qua đó, chúng tôi mong muốn góp phần thực hiện thành công chương trình phát triển nhiên liệu sinh học của Việt Nam”, bà Nguyễn Thúy Hiền chia sẻ.

Các đại biểu tham dự sự kiện.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng bày tỏ, lễ ký kết sẽ mở ra thêm nhiều hoạt động hợp tác giữa các cơ quan của Chính phủ Việt Nam, trong đó có Bộ Công Thương với VBFA và USGBC. Các hoạt động này hướng tới phát triển sản xuất và thương mại bền vững, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chương trình phát triển nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.

Biên bản ghi nhớ được ký kết giữa VBFA và USGBC nhằm thúc đẩy hợp tác song phương giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời hỗ trợ sự phát triển toàn diện của ngành nhiên liệu sinh học Việt Nam. Mục đích của Biên bản ghi nhớ là thúc đẩy hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực: Phát triển thị trường, truyền thông và giáo dục, tiến bộ kỹ thuật và hài hòa chính sách. USGBC sẽ phối hợp chặt chẽ với VBFA để cung cấp nguồn lực, hỗ trợ thị trường và trợ giúp kỹ thuật nhằm đảm bảo sự phát triển toàn diện của hoạt động sản xuất và thương mại ethanol tại Việt Nam, phù hợp với lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống của quốc gia.