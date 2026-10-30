Mở rộng hợp tác nghị viện, vun đắp quan hệ Việt Nam - Azerbaijan

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp Đại sứ, Đặc phái viên Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Elchin Amirbayov. Ảnh: Đắc Trường

Tại cuộc tiếp, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Azerbaijan; khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ của Azerbaijan trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà phát biểu tại cuộc tiếp. Ảnh: Đắc Trường

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngoại giao nghị viện trong việc củng cố quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Trong đó, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Azerbaijan còn nhiều tiềm năng phát triển, cần tiếp tục tăng cường các hoạt động trao đổi, tiếp xúc, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cho biết, Quốc hội Việt Nam khóa XVI đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan tạo thêm điều kiện thuận lợi để tăng cường kết nối, giao lưu và hợp tác giữa nghị sĩ hai nước.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị hai bên phát huy vai trò của các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, thúc đẩy trao đổi thông tin, tăng cường tiếp xúc, tổ chức các hoạt động giao lưu phù hợp, qua đó góp phần đưa quan hệ hợp tác nghị viện phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả.

Đại sứ, Đặc phái viên Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Elchin Amirbayov phát biểu tại cuộc tiếp. Ảnh: Đắc Trường

Đặc phái viên Tổng thống Azerbaijan Elchin Amirbayov bày tỏ nhất trí với những đánh giá của Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; khẳng định Azerbaijan coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác nghị viện.

Quang cảnh cuộc tiếp. Ảnh: Đắc Trường

Đặc phái viên Tổng thống Azerbaijan cho biết, Quốc hội Azerbaijan cũng đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam và các nghị sĩ Azerbaijan rất quan tâm đến việc tăng cường quan hệ, tiếp xúc trực tiếp với các nghị sĩ Việt Nam.

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp. Ảnh: Đắc Trường

Đặc phái viên Tổng thống Azerbaijan đề xuất hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị sớm thiết lập kênh liên hệ trực tiếp, trao đổi về khả năng tổ chức các hoạt động giao lưu, thăm và làm việc, qua đó tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Phía Azerbaijan sẵn sàng phối hợp thông qua các cơ quan đại diện ngoại giao để triển khai các hoạt động phù hợp trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp. Ảnh: Đắc Trường

Đánh giá cao nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống được các thế hệ lãnh đạo hai nước vun đắp, Đặc phái viên Tổng thống Azerbaijan nhấn mạnh những kết quả tích cực trong trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao thời gian qua đã tạo động lực quan trọng cho quan hệ song phương; bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng, dầu khí, logistics, đầu tư, công nghệ thông tin và truyền thông, giáo dục và đào tạo.

Quang cảnh cuộc tiếp. Ảnh: Đắc Trường

Đặc phái viên Tổng thống Azerbaijan cho rằng, hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước còn nhiều dư địa phát triển. Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống, Azerbaijan quan tâm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, kết nối giao thông, vận tải và đầu tư. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Đặc phái viên Tổng thống Azerbaijan nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường trao đổi sinh viên, hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, đồng thời phát huy vai trò cầu nối hữu nghị của các thế hệ lưu học sinh Việt Nam từng học tập tại Azerbaijan.

Hoan nghênh những đề xuất của phía Azerbaijan, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà nhất trí về sự cần thiết tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, phù hợp với nhu cầu và tiềm năng của mỗi nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đắc Trường

Về hợp tác nghị viện, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi, tăng cường phối hợp, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Azerbaijan.