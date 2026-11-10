Mở rộng hợp tác nghị viện, tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh tiếp Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew. Ảnh: Hồ Long

Tham dự có các thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Vương quốc Anh; cùng các cán bộ Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam.

Giới thiệu về Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Vương quốc Anh, Chủ tịch Nhóm Lê Quang Mạnh cho biết, Nhóm có sự tham gia của các đại biểu Quốc hội công tác tại các cơ quan của Quốc hội và lãnh đạo một số địa phương. Đây là điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Anh, đồng thời tăng cường kết nối giữa các cơ quan, địa phương và nhân dân hai nước.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu tại cuộc tiếp. Ảnh: Hồ Long

Kế thừa hoạt động của Nhóm trong nhiệm kỳ trước, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Vương quốc Anh khóa XVI tiếp tục xác định tiếp tục duy trì liên hệ thường xuyên với các nghị sĩ Anh, hỗ trợ kết nối giữa các cơ quan và thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu tiên hai nước triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Vương quốc Anh khẳng định, hợp tác nghị viện là một trong những kênh quan trọng góp phần củng cố quan hệ song phương. Nhóm sẽ tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, giáo dục, khoa học, công nghệ, ngoại giao nhân dân và các lĩnh vực có tiềm năng khác.

Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew tại cuộc tiếp. Ảnh: Hồ Long

Để tăng cường hợp tác trong thời gian tới, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Vương quốc Anh đề xuất ba hướng ưu tiên.

Trước hết, tăng cường trao đổi đoàn và hợp tác giữa các cơ quan của Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Anh. Theo đó, đề nghị Đại sứ quán Anh hỗ trợ thúc đẩy các kênh trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan chuyên môn của hai bên; đồng thời hỗ trợ các đoàn công tác của Quốc hội Việt Nam dự kiến thăm và làm việc tại Vương quốc Anh. Các chuyến công tác dự kiến tập trung nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số, an ninh mạng và ứng dụng công nghệ trong hoạt động nghị viện, hướng tới xây dựng môi trường làm việc số an toàn, bảo mật và hiệu quả.

Quang cảnh cuộc tiếp. Ảnh: Hồ Long

Thứ hai, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với các địa phương, cơ quan và đối tác của Vương quốc Anh. Với sự tham gia của nhiều đại biểu là lãnh đạo địa phương, Nhóm có điều kiện thuận lợi để kết nối, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, giáo dục, giao lưu nhân dân và hợp tác phi chính phủ. Chủ tịch Nhóm mong muốn Đại sứ và Đại sứ quán Anh quan tâm thúc đẩy kết nối, đồng thời tăng cường các chuyến thăm, làm việc tại địa phương Việt Nam nhằm hình thành những chương trình hợp tác cụ thể.

Thứ ba, tăng cường quan hệ trực tiếp giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Vương quốc Anh và Nhóm Nghị sĩ liên đảng của Nghị viện Anh về Việt Nam. Việc thiết lập và duy trì các kênh trao đổi thường xuyên sẽ tạo điều kiện để nghị sĩ hai nước giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp trong các vấn đề cùng quan tâm, qua đó phát huy vai trò của nghị sĩ trong thúc đẩy quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp.

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp. Ảnh: Hồ Long

Đánh giá cao sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh, Đại sứ Iain Frew cho biết, các hoạt động tại Nghị viện Anh và cuộc Đối thoại chiến lược giữa hai nước vừa qua đã phản ánh chiều sâu, tầm quan trọng và triển vọng phát triển của quan hệ song phương.

Theo Đại sứ, kể từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2025, hợp tác hai nước đã có những bước tiến tích cực trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư đến an ninh khu vực, an ninh hàng hải, ứng phó với các thách thức toàn cầu và chuyển đổi xanh. Đáng chú ý, hợp tác kinh tế, thương mại tiếp tục là điểm sáng, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức kỷ lục trong năm vừa qua.

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp. Ảnh: Hồ Long

Đại sứ Iain Frew đánh giá Việt Nam và Vương quốc Anh còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi năng lượng. Đặc biệt, Đại sứ bày tỏ quan tâm đến việc Việt Nam xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, cho rằng đây là lĩnh vực mở ra cơ hội hợp tác trong huy động nguồn lực tài chính, thu hút đầu tư và phát triển các dự án hạ tầng quy mô lớn.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, Đại sứ cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, góp phần giúp hai nước ứng phó với những thách thức chung.

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp. Ảnh: Hồ Long

Đánh giá cao ba đề xuất của Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Vương quốc Anh, Đại sứ Iain Frew khẳng định Đại sứ quán Anh sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể; đồng thời tích cực thúc đẩy kết nối giữa các địa phương hai nước và hỗ trợ thu xếp các chuyến thăm của đoàn công tác các Ủy ban của Quốc hội Việt Nam.

Đại sứ cho biết, Vương quốc Anh cũng quan tâm thúc đẩy phát triển cân bằng giữa các vùng, miền, bảo đảm thành quả tăng trưởng được lan tỏa rộng rãi. Đây là cơ sở thuận lợi để hai bên mở rộng kết nối địa phương, khai thác thế mạnh và đáp ứng nhu cầu hợp tác của mỗi nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hồ Long

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Vương quốc Anh Lê Quang Mạnh bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi sâu hơn, tăng cường kết nối trực tiếp giữa các thành viên Nhóm với Đại sứ quán Anh và các đối tác liên quan, từng bước cụ thể hóa các đề xuất thành hoạt động thiết thực. Qua đó, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Vương quốc Anh khóa XVI sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa hai cơ quan lập pháp, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Vương quốc Anh phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả.