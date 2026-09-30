Mở rộng hợp tác, nâng tầm di sản

Trưởng phòng Khoa học và hợp tác quốc tế (Ban Quản lý VQG PN-KB) Lê Thúc Định cho biết, các hoạt động hợp tác trong nước ở VQG được triển khai trên nhiều lĩnh vực, tập trung vào nghiên cứu khoa học; điều tra và giám sát đa dạng sinh học (ĐDSH); công tác cứu hộ động, thực vật; quản lý tài nguyên rừng; nghiên cứu địa chất, địa mạo và hang động; ứng dụng khoa học-công nghệ và chuyển đổi số; phát triển du lịch sinh thái; truyền thông, giáo dục môi trường; đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn.

Trong giai đoạn 2020-2026, Ban Quản lý VQG đã tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước, như: Trường đại học Lâm nghiệp, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã (ĐVHD) Hà Nội, Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam; Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và phát triển, Viện khoa học sự sống (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)…

Với tiềm năng về ĐDSH và sinh cảnh tự nhiên phù hợp với nhiều loài ĐVHD, VQG PN-KB ngày càng chú trọng công tác cứu hộ, bảo tồn ĐVHD gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Trên cơ sở đó, VQG đã phối hợp với Trung tâm Cứu hộ ĐVHD Hà Nội trong cứu hộ, chăm sóc, phục hồi và tái thả ĐVHD; đồng thời trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả cứu hộ, bảo vệ các loài nguy cấp, quý, hiếm, duy trì ổn định hệ sinh thái và tăng cường năng lực bảo tồn ĐDSH tại VQG PN-KB…

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội tái thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên - Ảnh: N.H

Hoạt động hợp tác với Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và phát triển được Ban Quản lý VQG chú trọng, trong đó, các hoạt động hợp tác tập trung vào hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong cứu hộ, chăm sóc, điều trị và tái thả ĐVHD; bảo tồn thực vật; truyền thông, giáo dục môi trường; phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch bền vững; đồng thời phối hợp kết nối các đối tác, nguồn lực, kinh phí và tình nguyện viên phục vụ công tác cứu hộ, bảo tồn…

“Cùng với đó, Ban Quản lý VQG PN-KB tăng cường hợp tác với Viện khoa học sự sống về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong bảo tồn ĐDSH, xây dựng cơ sở dữ liệu, điều tra-khảo sát, nghiên cứu chính sách bảo tồn; ứng dụng công nghệ tế bào, nuôi cấy mô thực vật và công nghệ di truyền trong bảo tồn, phục hồi các loài động, thực vật đặc hữu, quý hiếm; chú trọng trao đổi học thuật, tổ chức tập huấn chuyên sâu và nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ…”, ông Lê Thúc Định thông tin thêm.

Với nhận thức nghiên cứu khoa học là nền tảng quan trọng để bảo tồn và phát huy các giá trị nổi bật của di sản, Ban Quản lý VQG PN-KB đã tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức khoa học và trường đại học trong nước triển khai nhiều chương trình điều tra, khảo sát, nghiên cứu; đồng thời tạo điều kiện cho các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên và sinh viên thực hiện nghiên cứu, thực tập và trao đổi chuyên môn tại vườn.

Đặc biệt, BQL VQG đã phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu xác định giá trị về địa chất, địa mạo, ĐDSH phục vụ xây dựng hồ sơ di sản thiên nhiên thế giới xuyên biên giới (VQG PN-KB Việt Nam và Khu bảo tồn quốc gia Hin Nậm Nô-Lào)”; phối hợp Trường đại học Lâm nghiệp thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên gắn với sinh kế cộng đồng tại khu di sản thiên nhiên thế giới VQG PN-KB”; phối hợp Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu ĐDSH hệ thống hang động Sơn Đoòng VQG PN-KB, tỉnh Quảng Bình phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững”…

Các hoạt động hợp tác trong nước đã góp phần bổ sung cơ sở dữ liệu và tư liệu khoa học về các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới VQG PN-KB; nâng cao hiệu quả điều tra, giám sát và bảo tồn ĐDSH; tăng cường ứng dụng khoa học-công nghệ trong quản lý; đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn, nghiên cứu và thực tiễn cho đội ngũ cán bộ của Ban Quản lý VQG, góp phần mở rộng kết nối nguồn lực xã hội, hỗ trợ công tác cứu hộ, bảo tồn, giáo dục môi trường và từng bước gắn công tác bảo tồn với phát triển du lịch bền vững…

“Để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị của di sản, thời gian tới, Ban Quản lý VQG PN-KB tiếp tục duy trì, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác với các cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học-công nghệ và các đơn vị, VQG, khu bảo tồn trong nước; trong đó, ưu tiên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, bảo tồn ĐDSH, quản lý tài nguyên rừng, địa chất-địa mạo và hang động, ứng dụng khoa học-công nghệ và chuyển đổi số, phát triển du lịch bền vững…”, Phó Giám đốc Ban Quản lý VQG PN-KB Đinh Huy Trí cho biết thêm.