Mở rộng hợp tác nâng cao sức khỏe học đường và trách nhiệm với môi trường

"Chương trình truyền thông và giáo dục nâng cao nhận thức về nước sạch, bảo vệ môi trường và nâng cao sức khỏe cho học sinh, sinh viên" giai đoạn 2026 - 2029 nhằm tiếp tục huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy hợp tác công tư, đồng hành cùng các ưu tiên của ngành Giáo dục về sức khỏe học đường, giáo dục môi trường, giáo dục thể chất và phát triển toàn diện người học được ký kết hôm nay -25/9 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Suntory PepsiCo Việt Nam.

Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2029 thiết lập khuôn khổ phối hợp mới giữa 2 bên, hướng tới nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, giáo dục, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên.

Việc triển khai chương trình được đặt trong tổng thể các chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục về sức khỏe học đường, giáo dục môi trường và phát triển toàn diện người học. Chương trình cũng gắn với Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026 - 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 973/QĐ-TTg và Kế hoạch triển khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 1991/QĐ-BGDĐT.

Quang cảnh buổi lễ ký kết .Ảnh: Phương Ngân

Đáng chú ý, năm 2026 cũng đánh dấu năm thứ ba Việt Nam và Nhật Bản triển khai Đối tác Chiến lược Toàn diện. Trong bối cảnh đó, việc tiếp nối một sáng kiến giáo dục có nguồn gốc từ Nhật Bản và được triển khai tại Việt Nam mang thêm ý nghĩa về hợp tác và chia sẻ những giá trị hướng tới thế hệ trẻ.

Trên cơ sở kết quả hợp tác giai đoạn 2023 - 2025, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai chương trình theo hướng kế thừa những nội dung đã phát huy hiệu quả, đồng thời đổi mới phương pháp và mở rộng phạm vi hoạt động, phù hợp hơn với nhu cầu của học sinh, sinh viên trong bối cảnh mới.

Từ giáo dục nước sạch đến hình thành trách nhiệm với môi trường

Trong giai đoạn 2026 - 2029, chương trình tiếp tục tập trung vào truyền thông, giáo dục về tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước, nước sạch, vệ sinh trường học và bảo vệ môi trường, hướng tới tiếp cận khoảng 1,8 triệu học sinh tiểu học.

Các nội dung về bảo tồn nguồn nước, vệ sinh trường học sẽ được lồng ghép phù hợp trong các môn học và hoạt động ngoại khóa. Phương pháp giáo dục cũng được điều chỉnh theo thực tế và đặc điểm của học sinh tiểu học, tăng cường yếu tố trực quan, trải nghiệm để giúp các em không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn từng bước hình thành thói quen trong đời sống hằng ngày.

Cùng với học sinh, chương trình chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên trong việc hướng dẫn thực hành tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước tại trường học. Đây được xem là yếu tố quan trọng để những kiến thức về nước sạch, vệ sinh và môi trường được chuyển hóa thành các hành động cụ thể trong nhà trường.

Ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh Ngân Nguyễn

Một nội dung thiết thực khác là dự kiến hỗ trợ khoảng 50 hệ thống lọc nước và cải thiện điều kiện vệ sinh tại các khu vực còn khó khăn. Qua đó, học sinh có thêm cơ hội tiếp cận nguồn nước sạch và môi trường vệ sinh phù hợp, đồng thời góp phần cải thiện điều kiện học tập tại các cơ sở giáo dục còn hạn chế về cơ sở vật chất.

Điểm đáng chú ý của giai đoạn mới là chương trình không chỉ dừng ở việc truyền thông về nước sạch và môi trường mà hướng tới hình thành cho người học ý thức trách nhiệm với những vấn đề gắn trực tiếp với cuộc sống.

Mở rộng sang trải nghiệm, thể chất và lối sống lành mạnh để phòng bệnh

Hợp tác giai đoạn 2026 - 2029 mở rộng sang các hoạt động trải nghiệm thiên nhiên, giáo dục thể chất, tăng cường hoạt động thể thao và hình thành lối sống lành mạnh.

Các hoạt động được thiết kế theo hướng tăng cơ hội học tập qua trải nghiệm, giúp học sinh vận dụng kiến thức vào thực tế. Thông qua đó, người học không chỉ được tiếp cận các vấn đề về môi trường mà còn có thêm cơ hội rèn luyện kỹ năng, tăng cường vận động và hình thành những thói quen tích cực trong chăm sóc sức khỏe.

Việc mở rộng nội dung cũng cho thấy cách tiếp cận sức khỏe học đường theo hướng toàn diện hơn. Sức khỏe của học sinh, sinh viên không chỉ được nhìn nhận ở việc phòng bệnh hay bảo đảm điều kiện vệ sinh, mà còn gắn với hoạt động thể chất, môi trường học tập, thói quen sinh hoạt và khả năng chủ động chăm sóc sức khỏe.

Trong lĩnh vực giáo dục thể chất, chương trình dự kiến hỗ trợ triển khai các hoạt động thể thao, khuyến khích tăng cường vận động nhằm nâng cao sức khỏe cho học sinh, sinh viên; đồng thời dự kiến hỗ trợ nâng cấp, bổ sung trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể chất tại 5 - 10 trường đại học mỗi năm.

Đánh giá về chương trình hợp tác, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, kết quả hợp tác trong thời gian qua là minh chứng cho hiệu quả của mô hình hợp tác công tư trong việc mang lại giá trị cho học sinh, giáo viên và nhà trường.

"Kết quả hợp tác thời gian qua là minh chứng cho hiệu quả của mô hình hợp tác công tư trong việc mang lại giá trị cho học sinh, giáo viên và nhà trường. Chúng tôi kỳ vọng giai đoạn hợp tác mới sẽ tiếp tục đồng hành cùng các ưu tiên của ngành Giáo dục về sức khỏe học đường, giáo dục thể chất, giáo dục môi trường và phát triển toàn diện người học; đồng thời đổi mới nội dung, phương pháp để chương trình ngày càng phù hợp với nhu cầu thực tế của học sinh, sinh viên", ông Hoàng Đức Minh cho biết.