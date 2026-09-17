Mở rộng hợp tác Lào Cai - Brét-xtơ trong kinh tế cửa khẩu và đào tạo nhân lực

Tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, đoàn công tác khảo sát thực tế khu vực cầu Hồ Kiều và Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Tại đây, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh giới thiệu khái quát về hoạt động kinh tế cửa khẩu, thương mại, logistics; hệ thống cơ sở hạ tầng và vai trò kết nối giao thương của các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đây cũng là một trong những lĩnh vực hai bên quan tâm, thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Đoàn đại biểu tỉnh Brét-xtơ nghe giới thiệu về hoạt động quản lý, vận hành và phát triển kinh tế cửa khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai là một trong những cửa ngõ giao thương quan trọng ở khu vực phía Bắc của Việt Nam, nằm trên tuyến Hành lang kinh tế Côn Minh (Trung Quốc) - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Với vị trí kết nối thuận lợi, cửa khẩu giữ vai trò quan trọng trong hoạt động thương mại giữa Việt Nam với khu vực Tây Nam Trung Quốc và các nước trong khu vực.

Đoàn công tác tỉnh Brét-xtơ tìm hiểu quy trình làm thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Những năm qua, khu vực cửa khẩu Lào Cai đã trở thành điểm trung chuyển hàng hóa quan trọng, nhất là trong hoạt động xuất nhập khẩu nông sản, khoáng sản, hàng công nghiệp và các mặt hàng thương mại khác.

Cùng với đó, hệ thống hạ tầng logistics, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu từng bước được đầu tư, góp phần nâng cao năng lực thông quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh giới thiệu với đoàn công tác về hệ thống quản lý, điều hành hoạt động tại khu vực cửa khẩu.

Trong chuyến khảo sát, ông Mikhail Batsenko - Phó Chủ tịch Ủy ban Điều hành tỉnh Brét-xtơ đánh giá cao những kết quả phát triển của khu vực cửa khẩu Lào Cai; đồng thời trao đổi về khả năng tăng cường hợp tác giữa hai địa phương trong lĩnh vực kinh tế cửa khẩu, thương mại và kết nối doanh nghiệp.

Đoàn đại biểu tỉnh Brét-xtơ khảo sát khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai - điểm kết nối giao thương quan trọng giữa Việt Nam với khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu tỉnh Brét-xtơ đến thăm và làm việc với Trường Cao đẳng Lào Cai.

Đoàn đại biểu tỉnh Brét-xtơ làm việc với Trường Cao đẳng Lào Cai về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Tại buổi làm việc, ông Mikhail Batsenko giới thiệu khái quát về lĩnh vực giáo dục của địa phương. Theo đó, tỉnh Brét-xtơ hiện có 4 trường đại học và khoảng 50 trường cao đẳng, với chương trình đào tạo trên nhiều lĩnh vực.

Ông Hoàng Quang Đạt - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai và ông Mikhail Batsenko - Phó Chủ tịch Ủy ban Điều hành tỉnh Brét-xtơ trao đổi tại buổi làm việc về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Trao đổi tại buổi làm việc, hai bên cho rằng với năng lực đào tạo của Trường Cao đẳng Lào Cai và hệ thống giáo dục của tỉnh Brét-xtơ, hai địa phương có thể nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, nhất là trao đổi du học sinh, hỗ trợ đào tạo giảng viên ở những lĩnh vực có thế mạnh như du lịch, khoa học và kỹ thuật.

Đoàn đại biểu tỉnh Brét-xtơ chụp ảnh lưu niệm với giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Lào Cai.

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu tỉnh Brét-xtơ góp phần triển khai Chương trình hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Brét-xtơ giai đoạn 2026 - 2028; tăng cường kết nối giữa các cơ quan, cơ sở giáo dục và cộng đồng doanh nghiệp; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, du lịch và những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.