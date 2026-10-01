Mở rộng hợp tác Hưng Yên - Hàn Quốc trong lĩnh vực y tế, giáo dục và khoa học

Đoàn công tác tỉnh Hưng Yên gặp gỡ Nghị sĩ Quốc hội Park Jeong-ha. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Hưng Yên

Từ 29/9 đến 3/10, Đoàn công tác của tỉnh Hưng Yên do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm làm Trưởng đoàn, cùng lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thúc đẩy hợp tác với các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, y tế và doanh nghiệp tại Hàn Quốc.

Tại các cuộc làm việc, Đoàn công tác tỉnh Hưng Yên giới thiệu với các đối tác Hàn Quốc những tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Hưng Yên mong muốn tiếp tục thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và tính lan tỏa cao; đồng thời tăng cường kết nối với các tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức và địa phương của Hàn Quốc trong những lĩnh vực tỉnh có nhu cầu và các đối tác có thế mạnh.

Tại cuộc gặp Nghị sĩ Quốc hội Park Jeong-ha tại Nhà Quốc hội Hàn Quốc ngày 29/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm đề nghị Nghị sĩ Park Jeong-ha và Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, ủng hộ các cơ chế hợp tác giữa hai nước; đồng thời hỗ trợ kết nối, giới thiệu các tập đoàn, doanh nghiệp và địa phương Hàn Quốc tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác tại Hưng Yên trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, năng lượng, đô thị thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đoàn công tác của tỉnh Hưng Yên thăm, làm việc với Trung tâm Việt Nam, Trung tâm Đông Nam Á, trường Đại học quốc gia Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Hưng Yên

Tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia Seoul (SNU) sáng 30/9, Phó Chủ tịch Hưng Yên UBND tỉnh Phạm Văn Nghiêm đề xuất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, kỹ thuật, y sinh, quản trị công và khoa học xã hội; phối hợp xây dựng chương trình học bổng cho học sinh, sinh viên ưu tú; trao đổi giảng viên, chuyên gia; tổ chức các khóa bồi dưỡng về quản trị công, chuyển đổi số, quy hoạch đô thị và phát triển bền vững.

Tỉnh cũng đề nghị Đại học Quốc gia Seoul nghiên cứu khả năng tư vấn, hỗ trợ Hưng Yên xây dựng chiến lược phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, hình thành các chương trình và trung tâm nghiên cứu ứng dụng gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương.

Đoàn công tác tỉnh Hưng Yên tham quan robot phẫu thuật nội soi ổ bụng revo-1 tại Công ty Meerecompany, Hàn Quốc. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Hưng Yên

Cùng ngày, Đoàn công tác đến thăm, tìm hiểu mô hình hoạt động tại Bệnh viện Severance thuộc Hệ thống Y tế Đại học Yonsei, Bệnh viện dưỡng lão Gangnam-gi Haengbok và Công ty Meerecompany - doanh nghiệp Hàn Quốc phát triển, thương mại hóa robot phẫu thuật nội soi ổ bụng…

Tỉnh Hưng Yên mong muốn tăng cường hợp tác với các bệnh viện, trường đại học và tập đoàn y tế Hàn Quốc trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ y, bác sĩ; chuyển giao kỹ thuật y khoa tiên tiến; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong khám, chữa bệnh; đồng thời nghiên cứu khả năng phát triển các mô hình chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.