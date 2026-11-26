Đồng chí Bùi Quang Huy và ông Anton Demidov ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Đoàn và Đội Cận vệ trẻ Đảng Nước Nga Thống nhất.

Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay luôn nồng ấm, tin cậy, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Đồng chí Bùi Quang Huy khẳng định, nhân dân và thanh niên Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; đồng thời mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với lợi ích, nguyện vọng của nhân dân và thanh niên hai nước.

Đánh giá về quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga, đồng chí Bùi Quang Huy cho rằng, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước tiếp tục được củng cố, phát triển thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc thường xuyên của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Đồng chí Bùi Quang Huy và ông Anton Demidov trao biên bản ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức.

Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 9/2026 và việc hai bên thông qua Tuyên bố chung về củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga trong giai đoạn mới đã tạo thêm động lực quan trọng cho hợp tác song phương. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko tháng 11/2026 và cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Tổng thống Vladimir Putin nhân dịp Hội nghị Cấp cao APEC 2026 tại Thâm Quyến (Trung Quốc) tiếp tục khẳng định sự tin cậy chính trị và quyết tâm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao.

Trong lĩnh vực thanh niên, thời gian qua, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Cận vệ trẻ Đảng Nước Nga Thống nhất cùng các cơ quan, tổ chức thanh niên hai nước đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa thế hệ trẻ Việt Nam – Liên bang Nga.

Tuy nhiên, đồng chí Bùi Quang Huy cho rằng, hợp tác giữa hai tổ chức vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ tốt đẹp giữa hai nước; do đó, cần tăng cường phối hợp, cụ thể hóa các nội dung hợp tác thành những chương trình thường xuyên, thiết thực, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của thanh niên hai nước.

Đồng chí Bùi Quang Huy bày tỏ tin tưởng những nội dung thống nhất tại hội đàm sẽ sớm được cụ thể hóa, đưa quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, góp phần vun đắp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga.

Phát biểu tại Hội đàm, ông Anton Demidov, Chủ tịch Đội Cận vệ trẻ Đảng Nước Nga Thống nhất, Trưởng đoàn đại biểu Đội Cận vệ trẻ Đảng Nước Nga Thống nhất bày tỏ vui mừng khi quá trình đối thoại từ cuộc gặp cách đây 2 năm đã đưa hai bên đến hội đàm và ký kết Thỏa thuận hợp tác ngày hôm nay. Việc ký kết không phải là điểm kết thúc mà là khởi đầu cho quá trình hợp tác, trao đổi giữa các cấp Trung ương và địa phương để cùng nhau thực hiện các đề án chung.

Thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức tạo khuôn khổ thúc đẩy giao lưu thanh niên, chia sẻ kinh nghiệm về chính sách và công tác thanh niên, đào tạo cán bộ trẻ; tăng cường kết nối các cơ sở giáo dục, hợp tác nghiên cứu khoa học và phổ biến ngôn ngữ của nhau.

Hai bên chú trọng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đồng thời đẩy mạnh giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tình nguyện, giáo dục lòng yêu nước và phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

Để thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác, đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị hai bên sớm thống nhất kế hoạch triển khai hằng năm, xác định rõ đầu mối phụ trách và các hoạt động ưu tiên.