Mở rộng hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp Vũ Hải Hà tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng vùng Auvergne-Rhône-Alpes Philippe Meunier. Ảnh: Đắc Trường

Chào mừng Đoàn đại biểu đến thăm Nhà Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp Vũ Hải Hà bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Pháp. Đặc biệt, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2024 đã tạo động lực mới, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực.

Nhấn mạnh nền tảng lịch sử, văn hóa gắn bó lâu đời giữa hai nước, Chủ tịch Nhóm Vũ Hải Hà cho rằng đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục mở rộng hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ. Trong đó, hợp tác giữa các địa phương là điểm sáng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp Vũ Hải Hà phát biểu tại cuộc tiếp. Ảnh: Đắc Trường

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của Quốc hội Việt Nam, ông Philippe Meunier cho biết, vùng Auvergne-Rhône-Alpes đã tích cực triển khai các hoạt động hợp tác với các địa phương Việt Nam. Đây là một trong những vùng phát triển công nghiệp hàng đầu của Pháp, có thế mạnh về đào tạo đại học, kỹ sư và hệ thống hạ tầng công nghiệp đa dạng.

Trên cơ sở những lợi thế này, ông Philippe Meunier mong muốn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp hỗ trợ kết nối, tìm kiếm các địa phương có điều kiện phù hợp của Việt Nam để thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài.

Phó Chủ tịch Hội đồng vùng Auvergne-Rhône-Alpes Philippe Meunier phát biểu tại cuộc tiếp. Ảnh: Đắc Trường

Chủ tịch Nhóm Vũ Hải Hà đánh giá cao tiềm năng của vùng Auvergne-Rhône-Alpes, đồng thời gợi mở khả năng kết nối với một số tỉnh miền núi phía Bắc có thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, du lịch hoặc các tỉnh ven biển có tiềm năng phát triển du lịch và năng lượng.

Hai bên cũng trao đổi về khả năng mở rộng sự tham gia của các địa phương Việt Nam vào Hiệp hội Quốc tế các vùng nói tiếng Pháp (AIRF), tổ chức quy tụ hơn 200 vùng và địa phương thuộc các quốc gia Pháp ngữ.

Chủ tịch Nhóm Vũ Hải Hà ghi nhận đề xuất của phía Pháp và cho biết sẽ trao đổi với các địa phương để nghiên cứu khả năng tham gia, qua đó mở rộng giao lưu, tăng cường kết nối và thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Quang cảnh cuộc tiếp. Ảnh: Đắc Trường

Trao đổi về các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, hai bên đặc biệt quan tâm đến năng lượng sạch và điện hạt nhân. Ông Philippe Meunier cho biết, vùng Auvergne-Rhône-Alpes có thế mạnh về công nghiệp năng lượng hạt nhân và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác chuyên môn với Việt Nam.

Đánh giá cao kinh nghiệm của Pháp, Chủ tịch Nhóm Vũ Hải Hà nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng xanh, sạch, hợp tác trong lĩnh vực này sẽ mở ra nhiều cơ hội kết nối giữa các cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương hai nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đắc Trường

Về giáo dục - đào tạo, Chủ tịch Nhóm Vũ Hải Hà khuyến khích các trường đại học lớn của Pháp nghiên cứu khả năng mở phân hiệu tại Việt Nam, đồng thời tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.

Ông Philippe Meunier kỳ vọng trên nền tảng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Pháp, hai bên tiếp tục mở rộng kết nối giữa các địa phương, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, đưa các tiềm năng hợp tác đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.