Với chủ đề "Nền kinh tế thế giới mới: Mỗi quốc gia tự lo cho mình?", chương trình quy tụ các đại diện đến từ khoảng 30 quốc gia với gần 2.000 đại biểu tham dự, gồm các nhà hoạch định chính sách, doanh nhân, lãnh đạo trường đại học, sinh viên và nhà nghiên cứu.

Đoàn lãnh đạo của FBU tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, các đại biểu trao đổi về tác động của phân mảnh kinh tế, xu hướng nội địa hóa sản xuất; những thay đổi trong chuỗi cung ứng, logistics và thanh toán quốc tế; đồng thời xem xét các cơ hội, thách thức đối với kinh tế toàn cầu và Liên bang Nga.

Việc đoàn lãnh đạo FBU tham dự Diễn đàn thể hiện sự chủ động của nhà trường trong kết nối với các diễn đàn chính sách, kinh tế và học thuật quốc tế.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu liên tục thay đổi, các cơ sở giáo dục đại học có vai trò quan trọng trong phát triển tri thức, đào tạo nguồn nhân lực và đóng góp luận cứ khoa học cho quá trình hoạch định chính sách.

Thông qua diễn đàn, FBU có thêm cơ sở để thúc đẩy trao đổi với các đối tác đại học tại Nga trong những lĩnh vực quản trị kinh doanh, công nghệ, quản lý kinh tế và nghiên cứu khoa học.

Đây là những hướng hợp tác có ý nghĩa thiết thực đối với định hướng quốc tế hóa của nhà trường, tạo tiền đề tìm kiếm cơ hội trong đào tạo, trao đổi học thuật và phát triển nghiên cứu chung.

Cùng tham dự diễn đàn, Đoàn Việt Nam còn có đại diện lãnh đạo Đại học Kinh tế quốc dân và Đại học Kinh tế TP.HCM.

Đại diện FBU và Đại học Kinh tế Nga G.V. Plekhanov chụp ảnh kỷ niệm.

Cũng nhân dịp này, ngày 24/11, FBU và Đại học Kinh tế Nga mang tên G.V. Plekhanov đã ký thỏa thuận hợp tác, mở ra khuôn khổ thúc đẩy trao đổi học thuật, giảng viên và sinh viên giữa hai trường.

Bên cạnh trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà quản lý và giảng viên, hai trường cũng thảo luận về cơ hội hợp tác học thuật và trao đổi sinh viên. Các hoạt động này có thể tạo điều kiện để người học tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế, mở rộng trải nghiệm chuyên môn và tăng cường hiểu biết về văn hóa, kinh tế của hai quốc gia.

Vũ Chiến