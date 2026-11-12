Mở rộng hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc thông qua nền tảng số

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tại buổi làm việc, ông Lý Dương đã giới thiệu khái quát về Fliggy, nền tảng dịch vụ du lịch trực tuyến thuộc Tập đoàn Alibaba, chuyên cung cấp các dịch vụ du lịch đa dạng trọn gói trên phạm vi toàn cầu, bao gồm hỗ trợ thị thực, đặt vé máy bay, phòng khách sạn, tour du lịch và vé tham quan…

Theo ông Lý Dương, nhờ khai thác hệ sinh thái chung với nền tảng thương mại điện tử Alibaba, Fliggy có khả năng tiếp cận lượng khách hàng rất lớn, với hơn 1 tỉ tài khoản đăng ký và khoảng 380 triệu tài khoản hoạt động mỗi ngày. Đáng chú ý, hơn 60% khách hàng của nền tảng thuộc thế hệ sinh sau năm 1990.

Trong bối cảnh xu hướng người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng ưu tiên sử dụng các dịch vụ trên nền tảng số, tính bình quân cứ ba du khách Trung Quốc thì có một người sử dụng dịch vụ của Fliggy.

Hiện nay, Fliggy cũng đang hợp tác chặt chẽ với 72 cơ quan quản lý du lịch tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế.

Đánh giá cao tiềm năng phát triển du lịch Việt Nam, ông Lý Dương cho rằng, với lợi thế là hai nước láng giềng có quan hệ hữu nghị tốt đẹp, hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc còn nhiều dư địa phát triển.

Fliggy mong muốn tăng cường kết nối với các cơ quan chức năng và đơn vị quản lý du lịch của Việt Nam, qua đó quảng bá tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm du lịch Việt Nam đến đông đảo người dân Trung Quốc thông qua nền tảng số.

Đồng thời, Fliggy cũng mong muốn tạo điều kiện để du khách Việt Nam tiếp cận, tìm hiểu và lựa chọn các điểm đến du lịch của Trung Quốc thông qua ứng dụng này, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết và củng cố tình hữu nghị giữa hai nước.

Thông tin về tình hình Việt Nam và quan hệ song phương, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Trần Huy Hùng đã giới thiệu những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua.

Đồng thời nhấn mạnh những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Tổng Lãnh sự cho biết, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 4.2026, lãnh đạo chủ chốt hai nước đã tuyên bố khởi động “Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027”. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng chính trị thuận lợi để hai nước triển khai mạnh mẽ các hoạt động thúc đẩy hợp tác du lịch.

Tổng Lãnh sự Trần Huy Hùng cho rằng, quảng bá du lịch Việt Nam cần triển khai ở cấp độ liên vùng, để du khách Trung Quốc có thể trải nghiệm phong phú nhiều danh lam thắng cảnh và văn hóa Việt Nam.

Do đó, bên cạnh các địa điểm du lịch đã rất nổi tiếng của Việt Nam như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh Hòa… đề nghị Fliggy quan tâm đến một số địa phương khác như Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, TP. Huế...

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải khẳng định sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ Fliggy kết nối với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, các cơ quan quản lý du lịch địa phương và doanh nghiệp lữ hành trong nước nhằm nghiên cứu, triển khai các chương trình hợp tác thiết thực, góp phần đưa hình ảnh và sản phẩm du lịch Việt Nam đến gần hơn với du khách Trung Quốc.

Buổi làm việc góp phần mở ra những cơ hội kết nối mới giữa các nền tảng du lịch trực tuyến, doanh nghiệp và cơ quan quản lý du lịch hai nước; đồng thời tạo tiền đề thúc đẩy các hoạt động quảng bá, hợp tác và giao lưu du lịch thiết thực trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027.