Mở rộng hợp tác đối ngoại nhân dân, phát huy thế mạnh văn hóa, làng nghề

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ cho biết, việc phối hợp với Dân Hòa nhằm tạo chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và người dân cùng tham gia vào hoạt động đối ngoại.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dân Hòa Mai Xuân Trường thực hiện ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Lê Dung

Theo ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Dân Hòa là địa phương có nhiều giá trị văn hóa và làng nghề đặc trưng, trong đó có nghề làm nón lá Tri Lễ, làng nghề Ước Lễ cùng hệ thống di tích, không gian văn hóa giàu bản sắc... Những giá trị ấy vừa là tài sản văn hóa cần được gìn giữ, vừa có thể trở quảng bá hình ảnh địa phương và đất nước trong hoạt động đối ngoại nhân dân.

Hai bên trao những món quà lưu niệm. Ảnh: Lê Dung

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cho rằng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, công tác đối ngoại càng có vai trò quan trọng và cần được triển khai thường xuyên, thực chất, với sự tham gia của nhiều lực lượng.

Đối với Dân Hòa, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội mong muốn cùng địa phương cụ thể hóa các nội dung hợp tác, đồng thời huy động người dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cùng tham gia đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Đoàn công tác thăm cổng làng, cầu Ước Lễ. Ảnh: Lê Dung

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dân Hòa Mai Xuân Trường khẳng định, địa phương mong muốn các nội dung trong chương trình phối hợp được triển khai cụ thể, tạo ra những kết quả thiết thực.

Dân Hòa có nhiều tiềm năng về văn hóa, lịch sử, làng nghề; đồng thời đang định hướng phát triển cụm công nghiệp làng nghề và các dự án lớn, gắn với công nghiệp văn hóa, trong đó có không gian, công viên văn hóa. Nơi đây cũng là vùng đất có truyền thống hiếu học… là những giá trị có thể tiếp tục được khai thác trong hoạt động quảng bá văn hóa, giáo dục và giao lưu quốc tế.

Bí thư Đảng ủy xã Dân Hòa mong muốn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội hỗ trợ địa phương kết nối, hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục, truyền thông, vận động hỗ trợ, phát triển thương mại, kinh tế... Qua đó, các giá trị văn hóa của Dân Hòa được giới thiệu rộng rãi hơn, đồng thời tạo thêm cơ hội thu hút nguồn lực cho phát triển.

Đoàn công tác thăm phòng truyền thống làng nghề nón lá Tri Lễ. Ảnh: Lê Dung

Theo chương trình ký kết, hai bên thống nhất phối hợp trên nhiều lĩnh vực: Đoàn kết, hữu nghị và giao lưu nhân dân, giới thiệu văn hóa và quảng bá những giá trị đặc trưng của Dân Hòa tới bạn bè quốc tế.

Hai bên cũng thống nhất tiến tới triển khai mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” tại Dân Hòa; tăng cường công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp kết nối các chương trình đào tạo, học bổng dành cho giáo viên, học sinh, giao lưu học sinh, sinh viên quốc tế.

Hai bên phối hợp tìm kiếm, kết nối các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để triển khai các chương trình, dự án về văn hóa, giáo dục, kinh tế, giao lưu nhân dân. Công tác truyền thông cũng được tăng cường nhằm quảng bá các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa, giáo dục và hợp tác kinh tế của địa phương.

Trước lễ ký kết, các đại biểu tham quan phòng truyền thống làng nghề nón lá Tri Lễ, cổng làng Ước Lễ và một số di tích trên địa bàn xã.