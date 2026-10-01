Mở rộng hợp tác, đối ngoại nhân dân giữa Đà Nẵng và Kinokawa (Nhật Bản)

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng làm việc với Thị trưởng thành phố Kinokawa Kishimoto Takeshi. Ảnh: THÁI CƯỜNG

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của chính quyền và Hội đồng thành phố Kinokawa. Đồng thời bày tỏ vui mừng gặp lại Thị trưởng Kishimoto Takeshi sau chuyến làm việc của lãnh đạo thành phố Kinokawa tại Đà Nẵng nhân dịp tham dự Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản vào tháng 7/2026.

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan cho biết, với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính quyền.

Song song đó, công tác đối ngoại nhân dân luôn được Mặt trận thành phố chú trọng, hướng vào các hoạt động xây dựng cộng đồng, nâng cao hiệu quả an sinh xã hội và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phát triển địa phương.

Chuyến công tác nhằm tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm và khảo sát thực tế các mô hình quản trị, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng, thực thi chính sách tại Kinokawa, làm cơ sở nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan nhấn mạnh: Trên nền tảng Bản ghi nhớ về thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác được UBND thành phố Đà Nẵng và chính quyền thành phố Kinokawa ký kết vào tháng 7/2026, mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm đưa các nội dung hợp tác đi vào chiều sâu.

Trọng tâm thời gian tới là thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, triển khai các chương trình trao đổi cán bộ và tăng cường giao lưu thanh thiếu niên, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai thành phố.

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tại buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản). Ảnh: THÁI CƯỜNG

Trước đó, trong chương trình công tác tại Nhật Bản, Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đến làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và giao lưu với hội người Việt tại khu vực Kansai.