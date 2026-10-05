Mở rộng hợp tác công nghệ, công nghiệp an ninh với các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ

Chiều 5/10, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đồng sáng lập Tập đoàn ICT của Thổ Nhĩ Kỳ Murat Kaya và Chủ tịch Tập đoàn ANVI của Thổ Nhĩ Kỳ Adalat Bakhisov.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao sự quan tâm, thiện chí hợp tác của Tập đoàn ICT và Tập đoàn ANVI.

Chào mừng lãnh đạo hai tập đoàn đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Bộ Công an luôn quan tâm tăng cường hợp tác với các đối tác có năng lực, kinh nghiệm quốc tế, qua đó trao đổi, tiếp cận những công nghệ, giải pháp mới phục vụ yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thời gian qua, một số đơn vị của Bộ Công an Việt Nam đã sang Thổ Nhĩ Kỳ trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và đánh giá các sản phẩm, giải pháp của Tập đoàn ICT và Tập đoàn ANVI. Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, đây là những hoạt động thiết thực, giúp các bên hiểu rõ hơn về năng lực, sản phẩm cũng như nhu cầu và khả năng hợp tác trong tương lai.

Hai bên thống nhất một số nội dung hợp tác thời gian tới.

Bộ trưởng tin tưởng, chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo Tập đoàn ICT và Tập đoàn ANVI tại Việt Nam lần này là cơ hội để các bên trao đổi sâu hơn về những vấn đề cùng quan tâm, qua đó góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đánh giá cao kinh nghiệm, năng lực và những thành tựu hai tập đoàn đạt được trong quá trình nghiên cứu, phát triển, triển khai các giải pháp công nghệ tại Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết Bộ Công an Việt Nam đang tích cực thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và hiện đại hóa lực lượng CAND.

Trong quá trình này, Bộ Công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm về tích hợp dữ liệu, giám sát an ninh, cảnh báo sớm các nguy cơ mất an toàn; đồng thời tìm hiểu những giải pháp bảo vệ cơ sở giam giữ trước các thách thức an ninh mới phát sinh cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng ngài Murat Kaya và ngài Adalat Bakhisov.

Để đưa quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Tập đoàn ICT và Tập đoàn ANVI ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn hai tập đoàn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các đơn vị chức năng của Bộ Công an Việt Nam tăng cường tiếp xúc với những doanh nghiệp hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực công nghiệp an ninh.

Trên cơ sở đó, các bên có thể nghiên cứu thúc đẩy chuyển giao công nghệ, sản xuất công cụ hỗ trợ và các phương tiện phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Một hướng hợp tác khác được Bộ trưởng nhấn mạnh là tiếp tục duy trì trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu các giải pháp phục vụ xây dựng mô hình cơ sở giam giữ thông minh, quản lý và điều hành tập trung; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI trong công tác quản lý.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng quà lưu niệm ngài Murat Kaya.

Hai bên cũng có thể tăng cường trao đổi về các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ, chủ động phòng, chống những mối đe dọa an ninh mới phát sinh, trong đó có nguy cơ liên quan đến thiết bị bay không người lái (UAV).

Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao sự quan tâm, thiện chí hợp tác của Tập đoàn ICT và Tập đoàn ANVI; đồng thời bày tỏ tin tưởng các hoạt động trao đổi, tìm hiểu giữa Bộ Công an Việt Nam và hai tập đoàn sẽ tạo thêm cơ sở để các bên xác định những lĩnh vực hợp tác phù hợp, hiệu quả trong thời gian tới.

Ngài Murat Kaya và ngài Adalat Bakhisov tặng quà lưu niệm Bộ trưởng Lương Tam Quang.

Thay mặt đoàn, lãnh đạo Tập đoàn ICT và Tập đoàn ANVI trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp; đồng thời bày tỏ ấn tượng trước những định hướng của Bộ Công an Việt Nam trong ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và hiện đại hóa lực lượng CAND.

Lãnh đạo hai tập đoàn khẳng định coi trọng cơ hội hợp tác với Bộ Công an Việt Nam, sẵn sàng tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các giải pháp công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Đồng thời, phối hợp nghiên cứu khả năng hợp tác trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, trong đó có công nghiệp an ninh, quản lý và bảo đảm an toàn cơ sở giam giữ, tích hợp dữ liệu, ứng dụng AI và các giải pháp ứng phó với những thách thức an ninh mới.

Bộ trưởng Lương Tam Quang, ngài Murat Kaya và ngài Adalat Bakhisov cùng các đại biểu.

Lãnh đạo Tập đoàn ICT và Tập đoàn ANVI tin tưởng, trên cơ sở những kết quả trao đổi bước đầu và sự quan tâm của các bên, quan hệ hợp tác với Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục được thúc đẩy theo hướng thiết thực, hiệu quả, đóng góp tích cực vào quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ.