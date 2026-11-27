Hội nghị có sự tham dự của TS Rajesh S. Gokhale, Thứ trưởng phụ trách Công nghệ sinh học, Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh, cùng đại diện các doanh nghiệp hai bên.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh, năm 2026 đánh dấu 10 năm hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất mở rộng hợp tác công nghệ sinh học, dược phẩm thông qua nghiên cứu chung, phát triển các trung tâm nghiên cứu và phát triển.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh, năm 2026, thành phố dành 12.700 tỷ đồng (tương đương 500 triệu USD) ngân sách cho nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ; đồng thời đẩy nhanh hoàn thiện Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thành phố đặc biệt coi trọng hợp tác với Ấn Độ - đối tác có thế mạnh về công nghệ sinh học, công nghiệp dược phẩm và kinh nghiệm thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh tham dự Hội nghị hợp tác Ấn Độ - Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Ông Lê Quang Luân, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM, cho biết, quy mô công nghệ sinh học toàn cầu dự báo đạt 5.000 tỷ USD, kết hợp sâu sắc với trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và sinh học tổng hợp.

Việc kết hợp năng lực công nghệ di truyền thế hệ mới và kinh nghiệm thương mại hóa cây trồng chỉnh sửa gen của Ấn Độ với nguồn gen, vùng canh tác của Việt Nam sẽ tạo ra các dòng giống đột phá chịu mặn, chịu hạn, giảm phát thải khí nhà kính.

Tại hội nghị, các chuyên gia nhận định sự kết hợp giữa nguồn dược liệu nhiệt đới của Việt Nam (Sâm Ngọc linh, Trinh nữ hoàng cung, Đẳng sâm) với thế mạnh công nghệ của Ấn Độ về dược phẩm sinh học (Biosimilars), nguyên liệu dược (API) và công nghệ dược liệu cổ truyền (Ayurveda) sẽ cung cấp cho thị trường toàn cầu những sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.