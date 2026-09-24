Mở rộng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Đà Nẵng từ 'thủ phủ' công nghệ Silicon Valley

Các đại biểu tham dự buổi Tọa đàm tại Silicon Valley chụp ảnh lưu niệm.

Sự kiện do Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng phối hợp cùng Quỹ đầu tư Janus Capital tổ chức, quy tụ đông đảo chuyên gia, doanh nhân người Việt đang làm việc tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu ở Silicon Valley trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn, trung tâm dữ liệu, an ninh mạng, robot và đầu tư đổi mới sáng tạo.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, Đà Nẵng đang đứng trước yêu cầu chuyển dịch mạnh mẽ trong bối cảnh công nghệ số, AI, vi mạch bán dẫn và hạ tầng dữ liệu định hình lợi thế cạnh tranh đô thị. Thành phố xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là năng lực phát triển cốt lõi, tạo động lực bứt phá giai đoạn mới. Đà Nẵng hướng tới xây dựng môi trường cởi mở để các ý tưởng tiên phong được ươm tạo, dự án R&D triển khai hiệu quả và các đối tác quốc tế tìm thấy cơ hội hợp tác lâu dài. Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, Đà Nẵng đang tập trung xây dựng thành phố trở thành trung tâm về vi mạch bán dẫn, AI, hạ tầng dữ liệu và khởi nghiệp sáng tạo của khu vực; đồng thời chú trọng hoàn thiện thể chế, hạ tầng kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trình bày tham luận tại tọa đàm, ông Nguyễn Thanh Hồng – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố cho biết, qua thực tiễn trao đổi, các đối tác công nghệ quốc tế thường quan tâm 4 nhóm yêu cầu: Hạ tầng đồng bộ; Hành lang pháp lý rõ ràng; Dòng vốn và hệ sinh thái năng động; Sự đồng hành thực chất của chính quyền. Đáp ứng các yêu cầu này, Đà Nẵng tập trung thực hiện 4 nhóm giải pháp trọng tâm. Đầu tiên, về hạ tầng: Thành phố hoàn thiện hạ tầng thông tin, khu công nghệ số tập trung, trung tâm dữ liệu và quỹ đất sạch tại Khu Công nghệ cao, Khu CNTT tập trung. Đáng chú ý, thành phố triển khai Không gian đổi mới sáng tạo quy mô 15 tầng nổi, 2 tầng hầm (tích hợp lab dùng chung, trung tâm kiểm thử, quỹ đầu tư) và quy hoạch Công viên Khoa học phía Nam khoảng 600ha. Bên cạnh đó, Đà Nẵng áp dụng cơ chế hỗ trợ chuyên gia, nhà khoa học lĩnh vực bán dẫn, AI; đào tạo nhân lực theo đặt hàng; hỗ trợ mặt bằng, bảo hộ tài sản trí tuệ và triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox). Ngoài ra, năm 2026, hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng được StartupBlink xếp hạng 554 toàn cầu (thứ 3 Việt Nam, tăng 212 bậc). Thành phố duy trì các kênh kết nối dòng vốn như SURF, DAVAS và định hướng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế. Đặc biệt, chính quyền thành phố cam kết đổi mới phương thức quản lý, đảm bảo quy trình phối hợp minh bạch, tinh gọn và thực chất.

Tại phiên đối thoại “Silicon Valley × Da Nang”, các chuyên gia đã thảo luận về các giải pháp phát triển AI, bán dẫn, hạ tầng dữ liệu và nhân lực. Các đại biểu kiến nghị thành phố đẩy nhanh phổ cập kỹ năng AI, ứng dụng AI trong du lịch, dịch vụ và quản lý đô thị; tăng cường liên kết "Nhà nước - Doanh nghiệp - Viện trường"; chuẩn bị hạ tầng điện, làm mát cho trung tâm dữ liệu; mở rộng dữ liệu dùng chung và hỗ trợ startup tiếp cận hạ tầng tính toán. Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng đã ký kết, trao các thỏa thuận hợp tác (MOU) với 4 đối tác uy tín tại Silicon Valley gồm: Cyfendo, Inc. (AI và an ninh mạng); Janus Group (đổi mới sáng tạo và đầu tư); TBH Global (xúc tiến đầu tư và phát triển thị trường) và Patrick Long Family Office (quỹ đầu tư gia đình và kết nối hệ sinh thái).

Tọa đàm là bước đi thiết thực giúp Đà Nẵng mở rộng các kênh hợp tác quốc tế, từng bước kết nối nguồn lực công nghệ, tri thức, nhân lực và tài chính từ Silicon Valley phục vụ mục tiêu phát triển bứt phá trong giai đoạn mới.