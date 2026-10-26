Mở rộng giải pháp màu tự nhiên cho ngành thực phẩm Việt Nam

Ngành hàng nguyên liệu hóa chất của DKSH, đơn vị phân phối hóa chất chuyên dụng và nguyên liệu đã mở rộng hợp tác với GNT International B.V. ("GNT"), doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực màu thực phẩm có nguồn gốc thực vật (plant-based), nhằm đưa danh mục màu tự nhiên Exberry đến với khách hàng tại Việt Nam. Exberry là nhãn hiệu đã được đăng ký của GNT.

Theo thỏa thuận, DKSH sẽ cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh, phân tích thị trường, tiếp thị và bán hàng, phân phối và logistics, hỗ trợ pháp lý và dịch vụ kỹ thuật, giúp thúc đẩy tăng trưởng các giải pháp màu tự nhiên của GNT tại thị trường thực phẩm và đồ uống Việt Nam.

Danh mục màu tự nhiên của GNT phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau như: đồ uống, bánh nướng,...

Việc mở rộng hợp tác lần này tiếp nối mối quan hệ lâu năm giữa DKSH và GNT tại nhiều thị trường khác như: Australia, New Zealand và Nhật Bản. Thông qua mạng lưới hiện diện rộng khắp trong khu vực, năng lực chuyên môn sâu trong ngành, hệ thống khách hàng vững mạnh cùng năng lực pháp lý chuyên sâu, DKSH sẽ hỗ trợ GNT mở rộng phạm vi tiếp cận các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam, đồng thời khai thác thêm các cơ hội tăng trưởng mới.

GNT là nhà cung cấp các nguyên liệu tạo màu có nguồn gốc thực vật (plant-based), được phân phối dưới thương hiệu Exberry. Công ty mang đến các giải pháp màu tự nhiên được chiết xuất từ trái cây, rau củ và các loại thực vật ăn được, không biến đổi gen (non-GMO), giúp các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống tạo ra những sản phẩm có màu sắc hấp dẫn, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các thành phần có nguồn gốc tự nhiên và sản phẩm mang nhãn sạch.

Danh mục màu tự nhiên của GNT phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau như: đồ uống, bánh nướng, bánh kẹo, sữa và các sản phẩm từ sữa, ngũ cốc, thực phẩm ăn nhẹ, nước sốt, thực phẩm mặn, các sản phẩm thay thế thịt và hải sản có nguồn gốc thực vật. Các giải pháp này hỗ trợ nhà sản xuất phát triển sản phẩm phù hợp với xu hướng thị trường đang hướng tới tính minh bạch, bền vững và các thành phần tự nhiên. Được ứng dụng trên nhiều phân khúc sản phẩm, các giải pháp màu của GNT nổi bật với tính linh hoạt, độ ổn định cao và khả năng ứng dụng thuận tiện, giúp các thương hiệu tạo nên màu sắc nổi bật trong khi vẫn duy trì định vị sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên.

Ông Andreas Thiede, Giám đốc điều hành GNT Singapore Pte. Ltd., cho biết: "Các giải pháp màu Exberry giúp nhà sản xuất tạo ra những sản phẩm vừa tự nhiên, vừa bắt mắt. Với sự hiện diện vững chắc trên thị trường cùng kết quả đã được khẳng định, DKSH là đối tác phù hợp để hỗ trợ chúng tôi đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các thành phần tự nhiên tại Việt Nam. Từ đó, chúng tôi có thể mang lại nhiều giá trị hơn cho các thương hiệu thực phẩm và đồ uống trên toàn quốc".

Ông Cesar Saez, Phó Chủ tịch ngành hàng nguyên liệu hoá chất, khu vực Đông Nam Á DKSH, chia sẻ: "Chúng tôi rất vui khi tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác với GNT và hỗ trợ phát triển các giải pháp màu tự nhiên Exberry tại Việt Nam. Trong bối cảnh nhu cầu đối với các sản phẩm tự nhiên và nhãn sạch ngày càng gia tăng, DKSH sẽ phát huy thế mạnh về hiểu biết thị trường địa phương, chuyên môn pháp lý, năng lực bán hàng, đổi mới sáng tạo, phát triển công thức sản phẩm và tinh thần hợp tác để mang các giải pháp tạo màu tiên tiến đến với các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống trên toàn thị trường".