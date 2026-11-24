Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên 2026 đã đưa văn hóa trà bước ra không gian rộng lớn hơn, nơi truyền thống gặp gỡ sáng tạo, đồng thời mở thêm cơ hội kết nối văn hóa trà Việt với bạn bè quốc tế.

Những đồi chè xanh mướt tạo nên cảnh quan đặc trưng của Thái Nguyên.

Gìn giữ mạch nguồn văn hóa trà

Tiếng còi Chuyến tàu di sản ngân vang, đưa du khách từ Thủ đô Hà Nội đến với miền đất gió ngàn. Trên hành trình ấy, văn hóa trà Thái Nguyên được tái hiện qua những màn trình diễn pha trà, thưởng trà, hòa quyện cùng đàn Tính, hát Then, điệu múa bát mời bạn và tiếng sáo mang âm hưởng núi rừng. Mỗi chén trà thơm, mỗi thanh âm như một lời chào thân tình, dẫn lối du khách đến gần hơn với đất và người xứ Trà.

Trong 9 ngày diễn ra Festival, du khách có cơ hội khám phá 5 vùng chè tiêu biểu gồm Tân Cương, La Bằng, Trại Cài, Khe Cốc và Đồng Phúc; trực tiếp trải nghiệm hái, sao, vò chè, tìm hiểu nghệ thuật pha và thưởng thức trà. Mỗi vùng chè mang một sắc thái riêng, phản ánh sự gắn bó lâu đời giữa con người với cây chè và bản sắc cộng đồng.

Bà Ito Yuki, Phu nhân Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, đặc biệt ấn tượng với những đồi chè xanh mướt và trải nghiệm làm chè, thưởng trà Thái Nguyên. Bà nhận thấy hương trà đậm đà, tinh tế có nét gần gũi với văn hóa trà Nhật Bản. Sự đồng điệu ấy cho thấy trà có khả năng kết nối các nền văn hóa thông qua sự trân trọng thiên nhiên và những giá trị truyền thống.

Festival cũng mở ra những cách tiếp cận mới đối với văn hóa trà. Tại phố đi bộ phường Phan Đình Phùng, không gian văn hóa ẩm thực trà thu hút đông đảo du khách với sự tham gia của hơn 30 đơn vị, 55 đầu bếp, chuyên gia, nghệ nhân và siêu đầu bếp trong nước, quốc tế.

Hơn 200 món ăn, đồ uống mang dấu ấn trà được giới thiệu tại 66 gian hàng. Trong 9 ngày diễn ra sự kiện, khu vực này đón gần 300.000 lượt khách tham quan, mua sắm, thưởng trà và thưởng thức ẩm thực.

Du khách quốc tế trải nghiệm không gian vùng chè, tìm hiểu quy trình sản xuất và khám phá những nét đặc sắc trong văn hóa trà Thái Nguyên.

Trà vốn được biết đến với hương thơm, vị chát dịu và hậu ngọt, nay trở thành nguyên liệu tạo hương, tạo vị, màu sắc và cảm hứng cho nhiều công thức mới. Các đầu bếp, người làm ẩm thực còn đưa câu chuyện về vùng chè, đặc trưng nguyên liệu và văn hóa thưởng trà vào từng sản phẩm.

Nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tuấn (TP. Hồ Chí Minh) cho rằng: Festival là dịp để người làm trà đánh giá chất lượng sản phẩm, lắng nghe thị hiếu và nhu cầu người tiêu dùng. Bảo tồn truyền thống không đồng nghĩa với giữ nguyên cách làm cũ, mà cần đổi mới, sáng tạo để trà có thêm cách thưởng thức, ứng dụng trong đồ uống và ẩm thực hiện đại, tiếp cận gần hơn với khách hàng trẻ.

Tinh thần ấy còn được thể hiện qua cuộc thi World Master Tea Vietnam 2026. Từ hơn 100 người đăng ký, 20 thí sinh xuất sắc bước vào tranh tài với 6 vòng thi, 9 thử thách và sự đánh giá của 14 giám khảo.

Nhiều thí sinh còn rất trẻ, trong đó có những người mới ở độ tuổi 18, 20. Nghệ nhân Hoàng Anh Sướng, thành viên Hội đồng giám khảo, ấn tượng với năng lượng và sự nhiệt huyết của thế hệ trẻ. Sự tham gia của lớp trẻ cho thấy văn hóa trà đang có thêm những cách tiếp cận phù hợp với đời sống đương đại, tạo điều kiện để các giá trị truyền thống tiếp tục được thực hành và lan tỏa.

Mở rộng giá trị kinh tế từ cây chè

Để văn hóa trà trở thành nguồn lực phát triển, những giá trị được tôn vinh cần được chuyển hóa thành sản phẩm, thương hiệu, dịch vụ và sinh kế cụ thể cho cộng đồng. Đây cũng là nội dung được mở rộng tại Diễn đàn Kinh tế Trà Quốc tế 2026 với khoảng 240 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.

Các đại biểu tập trung trao đổi về chất lượng, công nghệ, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, phát triển vùng nguyên liệu và mở rộng thị trường. Đặc biệt, 8 lượt ký kết biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế đã mở ra cơ hội hợp tác về đầu tư chế biến sâu, chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm, liên kết sản xuất và xúc tiến thương mại tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và khu vực Bắc Mỹ.

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 góp phần tôn vinh giá trị văn hóa trà, quảng bá bản sắc vùng chè và mở rộng cơ hội kết nối, hợp tác quốc tế.

Giáo sư Ohashi Tetsuo, chuyên gia cao cấp ngành trà Nhật Bản, nhấn mạnh yêu cầu kết nối sản xuất, văn hóa, du lịch và thương mại; xây dựng thương hiệu vùng, tiêu chuẩn chất lượng và phát huy vai trò cộng đồng.

Cùng quan điểm về đổi mới tư duy phát triển, ông Steve Bui, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Việt – Trung, cho rằng ngành trà không nên chỉ dừng ở việc bán lá trà mà cần nhìn rộng hơn vào hệ sinh thái xung quanh cây chè.

Những gợi mở này cho thấy giá trị của trà không chỉ nằm ở sản lượng hay giá bán nguyên liệu mà còn ở khả năng kết nối nhiều lĩnh vực. Một vùng chè có thể đồng thời là vùng sản xuất nông nghiệp an toàn, không gian bảo tồn tri thức dân gian, điểm đến du lịch sinh thái và nơi tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa. Một sản phẩm trà vừa mang giá trị thương mại, vừa chứa đựng câu chuyện về lịch sử, con người và bản sắc vùng đất.

Thái Nguyên hiện có gần 22.600ha chè, sản lượng chè búp tươi năm 2026 ước đạt trên 278.000 tấn mỗi năm. Đây là lợi thế quan trọng để phát triển ngành trà theo hướng đa giá trị.

Cùng với diện tích chè sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, việc đẩy mạnh chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, minh bạch nguồn gốc và xây dựng chuỗi liên kết sẽ mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người trồng chè.

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 khép lại, song câu chuyện về văn hóa trà vẫn tiếp tục trong mỗi vùng nguyên liệu, mỗi sản phẩm và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Giá trị của sự kiện nằm ở việc khơi mở những hướng đi mới, để tri thức trồng, chế biến chè được gìn giữ, nghệ thuật thưởng trà được lan tỏa và sản phẩm trà có thêm cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế.

Trên hành trình ấy, bảo tồn bản sắc và đổi mới phương thức phát triển sẽ là hai yếu tố gắn kết, đưa trà Thái Nguyên vươn xa, khẳng định vị thế trên bản đồ trà thế giới.