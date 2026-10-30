Mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý, tăng kết nối giao thông phía Tây TP.HCM

Tại Kỳ họp thứ sáu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra sáng 30/10, các đại biểu đã thông qua chủ trương điều chỉnh dự án nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý, đoạn từ đường Bình Long qua Lê Trọng Tấn đến đường Cộng Hòa, với tổng mức đầu tư dự kiến 6.479,3 tỷ đồng.

Đường Tân Kỳ Tân Quý dự kiến được triển khai mở rộng trong giai đoạn 2027 - 2032.

Theo nội dung được thông qua, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư, triển khai trên địa bàn các phường Tân Sơn Nhì, Tây Thạnh và Tân Bình.

Điểm đầu tuyến tại nút giao đường Bình Long, điểm cuối tại nút giao đường Cộng Hòa, với tổng chiều dài khoảng 2.900m. Quy mô mặt cắt ngang 30m, gồm phần đường xe chạy rộng 20m với 6 làn xe, dải phân cách giữa rộng 1m và vỉa hè hai bên rộng tổng cộng 9m.

Dự án còn đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và các công trình hạ tầng kỹ thuật trên toàn tuyến theo quy hoạch.

Tổng mức đầu tư dự kiến là 6.479,3 tỷ đồng, từ ngân sách thành phố. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đã bao gồm chi phí di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, khoảng 5.580,981 tỷ đồng; chi phí xây dựng 257,58 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án 3,031 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 9,333 tỷ đồng; chi phí khác 11,715 tỷ đồng và chi phí dự phòng 616,66 tỷ đồng.

Dự án thuộc nhóm A, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2027 - 2032. Trong đó, giai đoạn 2027 - 2028 tập trung khảo sát, lập và phê duyệt điều chỉnh dự án, đồng thời thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng. Giai đoạn 2029 - 2030 tiếp tục giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà thầu thi công. Công trình dự kiến được thi công, nghiệm thu và hoàn thành trong giai đoạn 2031 - 2032.

Quang cảnh Kỳ họp thứ sáu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trước đây, dự án được HĐND TP.HCM quyết định chủ trương đầu tư năm 2015, với chiều dài 636m, mặt cắt ngang 30m, tổng mức đầu tư 96,164 tỷ đồng cho phần xây lắp. Hai dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng liên quan trên địa bàn quận Tân Phú và quận Tân Bình (trước đây) có tổng mức đầu tư 560,756 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư; dự án xây lắp cũng chưa thể triển khai do chưa có mặt bằng thi công. Tổng số vốn đã giải ngân cho công tác chuẩn bị đầu tư của các dự án là 1,301 tỷ đồng.

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư nhằm mở rộng phạm vi dự án, bổ sung chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, đồng thời cập nhật tên chủ đầu tư, địa điểm thực hiện và thời gian triển khai phù hợp với tình hình thực tế.

Sau khi điều chỉnh, chủ trương đầu tư dự án sẽ thay thế chủ trương đầu tư hai dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được thông qua trước đây. Thành phố đồng thời dừng chủ trương đầu tư hai dự án bồi thường này, bảo đảm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện thống nhất trong dự án mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý.

Việc mở rộng toàn tuyến được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, tăng khả năng kết nối giữa các tuyến đường Bình Long, Lê Trọng Tấn, Trường Chinh và Cộng Hòa; giảm ùn tắc, nhất là tại khu vực kết nối với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đồng thời chỉnh trang đô thị và nâng cao năng lực lưu thông.