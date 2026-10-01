Từ ngày 9/10/2026, đoạn đường Ô Chợ Dừa từ số nhà 34 đến số nhà 80 (phường Ô Chợ Dừa) sẽ được mở rộng mặt đường và tổ chức lưu thông hai chiều với 6 làn xe nhằm tăng khả năng lưu thông, giảm ùn tắc. Nội dung này vừa được Sở Xây dựng Hà Nội ban hành tại Thông báo số 1442/TB-SXD về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường.

Mở rộng đường Ô Chợ Dừa lên 6 làn xe sau khi thông xe Vành đai 1. Ảnh: Hà Đương

Theo phương án được phê duyệt, đoạn đường từ số nhà 34 đến số nhà 80 sẽ xén dải phân cách giữa để mở rộng mặt đường thêm 5,5 m mỗi bên. Sau khi hoàn thành, đoạn tuyến tổ chức giao thông hai chiều với 6 làn xe (mỗi chiều 3 làn), phân cách bằng dải phân cách giữa và bổ sung hệ thống vạch sơn theo quy chuẩn hiện hành. Phương án tổ chức giao thông mới bắt đầu áp dụng từ ngày 9/10/2026.

Để kịp đưa phương án vào khai thác, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan di chuyển cây xanh cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong phạm vi xén dải phân cách. Các hạng mục điện lực, thông tin, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng... phải hoàn thành trước ngày 4/10.

Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thực hiện xén dải phân cách, bổ sung vạch sơn, biển báo và phối hợp điều chỉnh đèn tín hiệu tại các nút giao lân cận cho phù hợp với lưu lượng phương tiện. Trong quá trình thi công, các đơn vị phải bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo phản quang và lực lượng hướng dẫn, phân luồng giao thông từ xa nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) và UBND phường Ô Chợ Dừa phối hợp bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông, đặc biệt tại các điểm quay đầu trên tuyến....

Việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Ô Chợ Dừa được thực hiện sau khi tuyến Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, thông xe kỹ thuật phần tuyến chính.