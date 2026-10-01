Mở rộng đường nối TPHCM - Tây Ninh lên 6 làn xe

Đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn giáp ranh với tỉnh Tây Ninh thường xuyên quá tải, ùn tắc

Lượng phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa khá đông.

Ghi nhận trên đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn qua xã Xuân Thới Sơn, Bà Điểm (TPHCM) đến đoạn giáp ranh với Đường tỉnh 824 (xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh), lượng phương tiện lưu thông luôn khá đông.

Đặc biệt, vào các các khung giờ tan tầm và dịp lễ, Tết, nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng cao, trong khi mặt cắt đường hiện chỉ khoảng 11 - 14m, nên thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Trên tuyến đường này có các giao lộ nằm gần nhau. Khi phương tiện đồng thời chuyển hướng, các luồng giao thông dễ phát sinh xung đột, gây ùn ứ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Dự án mở rộng tuyến đường cũng bao gồm xây dựng cầu Lớn, hoàn chỉnh nút giao Cầu Lớn cùng các đường chui, đường nhánh giao cắt

Theo quy hoạch, dự án được thực hiện trên địa bàn các xã Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Vĩnh Lộc thuộc TPHCM và các xã Mỹ Hạnh, Đức Lập thuộc tỉnh Tây Ninh.

Điểm đầu dự án tại Ngã Ba Giồng, giao với đường Dương Công Khi, TPHCM. Điểm cuối tại đường Đường tỉnh 824 giao với đường số 5 (tỉnh Tây Ninh).

Tuyến đường được dự kiến mở rộng lên 40m, tổng chiều dài 3,81km. Trong đó, đoạn qua địa bàn Tây Ninh dài khoảng 110m, còn đoạn qua TPHCM dài khoảng 3,7km.

Dự án mở rộng tuyến đường cũng bao gồm xây dựng cầu Lớn, hoàn chỉnh nút giao Cầu Lớn cùng các đường chui, đường nhánh giao cắt

Dự án cũng bao gồm xây dựng cầu Lớn, hoàn chỉnh nút giao Cầu Lớn cùng các đường chui, đường nhánh giao cắt; mở rộng cầu TL9 phù hợp quy hoạch; xây dựng hệ thống thoát nước mới, đồng thời bổ sung hệ thống chiếu sáng, cây xanh và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.

Tổng mức đầu tư dự kiến gần 3.000 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách TPHCM. Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong giai đoạn 2026-2030.

Dự án được kỳ vọng tháo nút thắt giao thông tại khu vực, tăng khả năng kết nối giữa TPHCM với Tây Ninh và vùng Đồng bằng sông Cửu Long

UBND tỉnh Tây Ninh cho rằng việc mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa và xây dựng cầu Lớn sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long; tăng khả năng kết nối giữa TPHCM và Tây Ninh, giảm chi phí logistics và tạo điều kiện thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, đô thị.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, việc đầu tư dự án đã được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh thống nhất tại Kết luận số 1257-KL/TU ngày 28-7-2026 về chương trình hợp tác giữa TPHCM và Tây Ninh.