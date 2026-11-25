Người dân thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên có thêm cơ hội tiếp cận chính sách nhà ở xã hội từ ngày 1/7/2027. Ảnh minh hoạ

Theo quy định tại Điều 60 Luật Nhà ở (sửa đổi), chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội được thực hiện theo thứ tự ưu tiên đối với một số nhóm đối tượng.

Đáng chú ý, nhóm được ưu tiên bao gồm người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người có từ hai con đẻ trở lên mà có con sinh kể từ ngày 1/7/2027 và người độc thân đang nuôi con nhỏ.

Đây là những nhóm có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở tương đối lớn, trong đó người khuyết tật, người nuôi con nhỏ và các gia đình có đông con thường phải đối mặt với nhiều khó khăn về điều kiện sinh hoạt, thu nhập và khả năng tiếp cận nhà ở.

Luật cũng quy định trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị Nhà nước thu hồi đất, nhà ở vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng nhưng chưa được bồi thường bằng nhà ở, đất ở thì được mua, thuê mua nhà ở xã hội mà không phải thực hiện thủ tục bốc thăm.

Bên cạnh điều kiện về đối tượng, người đăng ký vẫn phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở và thu nhập theo quy định. Việc xác định điều kiện nhà ở được căn cứ vào tình trạng sở hữu nhà tại địa phương nơi có dự án hoặc diện tích nhà ở hiện có.