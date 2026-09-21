Mở rộng đối tượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Năm 2026 là năm thứ hai Tiểu ban An ninh mạng thành phố Bắc Ninh tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật An ninh mạng và nhận diện thủ đoạn tội phạm trên không gian mạng”. Năm nay, đối tượng tham gia được mở rộng hơn đến cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và đông đảo Nhân dân trên địa bàn thành phố. Nội dung tập trung vào Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời trang bị kiến thức nhận diện thủ đoạn lừa đảo, nguy cơ mất an toàn thông tin và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến đến hết ngày 5/10/2026.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố) hướng dẫn học sinh Trường Trung học phổ thông Giáp Hải tham gia thi tìm hiểu pháp luật về an ninh mạng.

Thượng tá Phùng Thế Sơn, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Bắc Ninh) nói: "Mỗi người cần nhận diện được phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm trên không gian mạng để có ứng xử phù hợp và chủ động bảo vệ mình”.

Học sinh, sinh viên được xác định là lực lượng có nhiều lợi thế trong lan tỏa kiến thức nhờ khả năng tiếp cận nhanh với mạng xã hội. Thầy Giáp Văn Hoàng Thịnh, Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông Giáp Hải nhận định, việc trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch và thủ đoạn lừa đảo cho học sinh là cần thiết trong xã hội hiện nay. Nhà trường tuyên truyền, vận động đoàn viên, học sinh tham gia cuộc thi, khuyến khích các em chia sẻ kiến thức với gia đình, bạn bè. Em Hoàng Minh Vi, học sinh lớp 11A9, Trường Trung học phổ thông Giáp Hải bày tỏ: “Qua cuộc thi, em hiểu rõ hơn cách nhận biết tin giả, kiểm chứng nguồn thông tin và có trách nhiệm hơn trước khi chia sẻ một nội dung trên mạng xã hội”.

Việc phổ biến, giáo dục pháp luật được mở rộng tới công nhân, doanh nghiệp bởi liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động, tiền lương, bảo hiểm, hôn nhân và phòng, chống bạo lực gia đình. Vì vậy, các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai theo hướng lựa chọn nội dung thiết thực, phân tích tình huống và giải đáp những vấn đề thường gặp. Bà Lương Thị Ninh, Chủ tịch Công đoàn phường Yên Dũng cho biết, các đơn vị phối hợp với công đoàn cơ sở lựa chọn chuyên đề phù hợp từng nhóm công nhân, tập trung vào quyền, nghĩa vụ của người lao động. Thông qua trao đổi, đối thoại, người lao động nêu những vướng mắc phát sinh trong công việc, cuộc sống để được giải đáp.

Bà Nguyễn Thị Hương, Công ty Neo Optical, phường Yên Dũng thông tin thêm, trước đây một bộ phận người lao động chưa tuân thủ đầy đủ thời hạn báo trước khi nghỉ việc, gây khó khăn cho đơn vị trong xử lý hợp đồng và bố trí nhân sự. Sau khi được tuyên truyền, đào tạo về pháp luật lao động, ý thức chấp hành có chuyển biến rõ rệt, khoảng 90% người lao động tuân thủ tốt hơn quy định về thời hạn báo trước.

Tháng 8/2026, Bộ Tư pháp phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật” trên Cổng Pháp luật quốc gia cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Nội dung cuộc thi xoay quanh Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 2013 đã sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 203/2025/QH15, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân cùng một số quy định pháp luật mới về chuyển đổi số, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Phổ biến, giáo dục pháp luật ở Bắc Ninh được mở rộng mạnh trên môi trường số. Hệ thống thông tin cơ sở, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, các cuộc thi trực tuyến trở thành kênh đưa chính sách, pháp luật đến gần người dân. Sở Tư pháp cùng các cơ quan, đơn vị xây dựng ấn phẩm tuyên truyền trực quan như: Infographic, video clip, sách điện tử. Việc ứng dụng công nghệ được nghiên cứu, khai thác nhằm giúp việc tiếp cận, tìm kiếm và tra cứu thông tin pháp luật thuận tiện hơn.

Sự đổi mới không chỉ là cách truyền tải mà còn thể hiện ở việc lựa chọn đúng vấn đề người dân đang cần để kiến thức có thể sử dụng ngay khi người dân giải quyết công việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Riêng quý III/2026 đến nay, Sở phối hợp với 16 xã, phường truyền thông về hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Luật Đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư được đưa đến cán bộ và người dân.

Ở một hướng khác, Sở Tư pháp phối hợp với Hội Nông dân thành phố tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho cán bộ, hội viên nông dân, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và thành viên các câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại 6 xã, phường. Ông Nguyễn Đình Định, Trưởng Phòng Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật (Sở Tư pháp) chia sẻ: “Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng sát đối tượng, sát địa bàn và nhu cầu thực tiễn là yếu tố quan trọng để đưa pháp luật vào cuộc sống. Khi người dân được tiếp cận thông tin bằng hình thức dễ hiểu, thuận tiện, phù hợp với nhu cầu, việc tìm hiểu pháp luật sẽ trở thành nhu cầu thường xuyên thay vì hoạt động mang tính hình thức”.

Với vai trò cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nhiệm vụ; đồng thời tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện trên địa bàn. Qua đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được kết nối từ cấp thành phố đến cơ sở, từ tuyên truyền chính sách đến hỗ trợ người dân tiếp cận và thực hiện pháp luật; từ hội nghị trực tiếp ở cơ sở đến một cuộc thi trên nền tảng số. Khi pháp luật được tuyên truyền bằng ngôn ngữ dễ hiểu, đưa đến đúng nơi người dân cần và truyền tải qua những nền tảng khác nhau, việc tìm hiểu pháp luật dần trở thành nhu cầu tự thân của mỗi người, góp phần hình thành văn hóa tuân thủ pháp luật.