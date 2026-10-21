Mở rộng đối tượng tham gia, bảo đảm an toàn quỹ bảo hiểm xã hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Trình bày Tờ trình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, dự án Luật được xây dựng nhằm thể chế hoá các quan điểm chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và phù hợp với thực tiễn thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung các quy định đảm bảo tính thống nhất, đơn giản hoá các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, tạo cơ sở pháp lý cho cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội và tạo động lực cho đầu tư, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Ảnh: Phạm Thắng

Dự thảo luật sửa đổi về tên gọi, trách nhiệm của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân trong tổ chức thực hiện và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội. Sửa đổi một số quy định về chế độ và nội dung đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội; bãi bỏ quy định hồ sơ, thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội do Chính phủ quy định nhằm bảo đảm linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban tán thành sự cần thiết và phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Hồ sơ dự án được chuẩn bị đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục; các quy định cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên và hệ thống pháp luật hiện hành.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Ảnh: Phạm Thắng

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, bảo đảm thống nhất trong hệ thống pháp luật; không để phát sinh khoảng trống pháp lý, vướng mắc trong tổ chức thực hiện; quan tâm việc xây dựng quy định về thủ tục hành chính theo hướng giảm thời gian, thành phần hồ sơ, thủ tục và chi phí tuân thủ.

Về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, Ủy ban cơ bản tán thành chủ trương mở rộng diện tham gia, song cho rằng việc bổ sung nhóm người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số còn quá rộng, chưa bảo đảm tính khả thi. Do đó, cần đánh giá tác động kỹ lưỡng, quy định rõ đối tượng và thời điểm thực hiện; trường hợp chưa đủ cơ sở thì xem xét khi sửa đổi toàn diện Luật.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Về danh mục đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, Ủy ban cơ bản thống nhất với phương án sửa đổi theo hướng giao Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí, cơ chế đánh giá, lựa chọn và kiểm soát rủi ro. Đồng thời, đề nghị quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan, nhất là Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội và cơ quan bảo hiểm xã hội, trong quyết định danh mục, cơ cấu và phương thức đầu tư; bảo đảm các nguyên tắc an toàn, bảo toàn quỹ, hiệu quả, minh bạch và trách nhiệm giải trình.