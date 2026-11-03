Mở rộng đối tượng được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để làm giáo viên

Người có bằng cao đẳng trở lên hoặc sinh viên đã tích lũy tối thiểu 70% khối lượng học tập của chương trình đào tạo một số ngành đặc thù được tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để trở thành giáo viên. Ảnh: HPU2.

Ngày 3-11, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Thông tư quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, thay thế các quy định hiện hành.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định trước đây chỉ cho phép người đã tốt nghiệp đại học (có bằng cử nhân) tham gia chương trình bồi dưỡng. Điều này khiến sinh viên không học ngành sư phạm phải chờ ít nhất một năm sau khi tốt nghiệp mới có thể hoàn thành chương trình, được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để tham gia tuyển dụng giáo viên.

Với thông tư mới, đối tượng được tham gia bồi dưỡng được mở rộng, gồm người có bằng cao đẳng trở lên hoặc sinh viên đã tích lũy tối thiểu 70% tổng khối lượng học tập của chương trình đào tạo trình độ cao đẳng trở lên thuộc các ngành phù hợp. Các ngành này gắn với những môn học đặc thù như mỹ thuật, âm nhạc, nghệ thuật, ngoại ngữ cấp tiểu học, tin học và công nghệ, tiếng dân tộc thiểu số. Người học phải có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Việc mở rộng đối tượng nhằm tháo gỡ khó khăn trong thu hút nhân lực vào ngành giáo dục, nhất là đối với những môn học đặc thù đang thiếu nguồn tuyển. Quy định mới cũng góp phần rút ngắn thời gian chuẩn bị nguồn giáo viên, tăng tính linh hoạt trong đào tạo và tạo điều kiện để người học sớm tham gia công tác giảng dạy.

Một điểm mới khác là thay vì duy trì hai văn bản riêng cho cấp tiểu học và cấp trung học như trước, thông tư thống nhất thành một chương trình bồi dưỡng chung. Chương trình vẫn có nội dung kiến thức chuyên ngành và thực tập sư phạm được thiết kế phù hợp với từng cấp học.

Khối lượng chương trình cũng được điều chỉnh giảm. Cụ thể, chương trình dành cho cấp tiểu học trước đây có 35 tín chỉ, cấp trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông có 34 tín chỉ. Theo quy định mới, tổng khối lượng còn 32 tín chỉ, gồm 12 tín chỉ kiến thức chung và 20 tín chỉ kiến thức chuyên ngành, thực tập sư phạm.

Thông tư đồng thời quy định cụ thể hơn về chuẩn đầu ra và năng lực thực hành nghề nghiệp. Các chuẩn đầu ra được xác định kèm chỉ số đánh giá, làm căn cứ xây dựng đề cương học phần và đánh giá kết quả bồi dưỡng. Nội dung đào tạo tập trung vào các năng lực tổ chức dạy học, giáo dục, kiểm tra, đánh giá; tư vấn, hỗ trợ học sinh; xây dựng môi trường giáo dục an toàn và phát triển chuyên môn.

Người học được đăng ký bồi dưỡng ở một hoặc nhiều cấp học nếu đáp ứng đủ điều kiện. Kết quả học tập trước đó có thể được xem xét công nhận, chuyển đổi hoặc miễn trừ học phần trên cơ sở đối sánh. Việc cấp chứng chỉ được thực hiện theo từng cấp học, đồng thời có quy định chuyển tiếp đối với các khóa đã tuyển sinh nhằm bảo đảm tính liên tục trong tổ chức bồi dưỡng.

Đáng chú ý, người học đang đi làm được kéo dài thời gian thực tập sư phạm. Thời gian hoàn thành chương trình bồi dưỡng được quy định tối thiểu 6 tháng và tối đa 18 tháng.

Đối với các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên đã khai giảng trước ngày thông tư mới có hiệu lực, việc tổ chức và thực hiện tiếp tục theo quy định cũ.