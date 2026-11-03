Mở rộng đối tượng được bồi dưỡng nghiệp vụ để làm giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 91/2026/TT-BGDĐT về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Nhà giáo và Nghị định số 93/2026/NĐ-CP, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm mới được rút gọn còn 32 tín chỉ, với thời gian đào tạo tối thiểu 6 tháng.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT chỉ áp dụng đối với người đã có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp. Điều này khiến sinh viên không thuộc ngành sư phạm phải mất ít nhất một năm sau khi tốt nghiệp đại học mới có thể được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để tham gia tuyển dụng giáo viên.

Thông tư mới mở rộng đối tượng bồi dưỡng sang người có bằng cao đẳng trở lên hoặc sinh viên đã tích lũy tối thiểu 70% tổng khối lượng học tập của chương trình đào tạo trình độ cao đẳng trở lên, thuộc ngành phù hợp với các môn Mĩ thuật, Âm nhạc, Nghệ thuật, Ngoại ngữ cấp tiểu học, Tin học và Công nghệ, tiếng dân tộc thiểu số.

Việc mở rộng đối tượng theo Thông tư mới khắc phục những khó khăn trong việc thu hút nguồn nhân lực vào làm giáo viên, đặc biệt là giáo viên các môn học đặc thù như Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học… hiện đang thiếu nguồn tuyển; rút ngắn thời gian đào tạo, chuẩn bị sớm được nguồn giáo viên, tăng tính linh hoạt của hệ thống đào tạo.

Đặc biệt, Thông tư mới ban hành một chương trình bồi dưỡng có cấu trúc thống nhất, đồng thời cụ thể hóa kiến thức chuyên ngành và thực tập sư phạm theo từng cấp học. Khối lượng chương trình được điều chỉnh từ 35 tín chỉ đối với cấp tiểu học, 34 tín chỉ đối với cấp THCS hoặc THPT xuống còn 32 tín chỉ, gồm 12 tín chỉ kiến thức chung và 20 tín chỉ kiến thức chuyên ngành, thực tập sư phạm.

Thông tư mới cũng cụ thể hóa chuẩn đầu ra và năng lực thực hành nghề nghiệp. Theo đó, Thông tư xác định các chuẩn đầu ra kèm chỉ số đánh giá, làm căn cứ xây dựng đề cương học phần và đánh giá kết quả bồi dưỡng. Nội dung tập trung vào năng lực tổ chức dạy học, giáo dục, kiểm tra, đánh giá; tư vấn, hỗ trợ học sinh; xây dựng môi trường giáo dục an toàn và phát triển chuyên môn.

Ngoài ra, học phần Sư phạm số và công nghệ dạy học được đưa vào khối kiến thức chung bắt buộc, phát triển nội dung ứng dụng công nghệ theo hướng thiết kế học liệu số, tổ chức dạy học và đánh giá trong môi trường số; bảo vệ dữ liệu, tôn trọng bản quyền; sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm và kiểm chứng thông tin.

Người học được đăng ký bồi dưỡng theo một hoặc nhiều cấp học khi đáp ứng điều kiện; được xem xét công nhận, chuyển đổi kết quả học tập, miễn trừ học phần trên cơ sở đối sánh. Dự thảo đồng thời quy định việc cấp chứng chỉ theo cấp học và điều khoản chuyển tiếp đối với các khóa đã tuyển sinh, bảo đảm tính liên tục trong tổ chức bồi dưỡng. Người học đang đi làm được kéo dài thời thời gian thực tập. Thời gian bồi dưỡng được rút ngắn còn tối thiểu 6 tháng, tối đa 18 tháng.

Để quá trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm không gián đoạn, bảo đảm quyền lợi người học, Thông tư nêu rõ về điều khoản chuyển tiếp. Theo đó, với các khóa bồi dưỡng đã khai giảng trước ngày thông tư mới có hiệu lực (8/12/2026), người học tiếp tục thực hiện chương trình theo quy định tại Thông tư 11 và Thông tư 12.