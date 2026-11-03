Bộ GD-ĐT mở rộng đối tượng bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực giáo viên. Ảnh minh họa

Thông tư nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Nhà giáo và Nghị định số 93/2026/NĐ-CP, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Người có bằng cao đẳng trở lên có nguyện vọng được bồi dưỡng làm giáo viên

Thông tư ban hành thay thế các quy định về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, THCS, THPT, theo hướng mở rộng đối tượng bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên

Cụ thể, theo quy định hiện hành, đối tượng bồi dưỡng chỉ là cử nhân, tức sinh viên đã tốt nghiệp đại học. Điều này dẫn đến sinh viên không phải ngành sư phạm phải mất ít nhất 1 năm sau khi tốt nghiệp cử nhân mới có thể có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để tham gia tuyển dụng làm giáo viên.

Do đó, thông tư mới mở rộng đối tượng bồi dưỡng là người có bằng cao đẳng trở lên hoặc sinh viên đã tích lũy tối thiểu 70% tổng khối lượng học tập của chương trình đào tạo trình độ cao đẳng trở lên ngành đào tạo phù hợp với các môn Mỹ thuật, môn Âm nhạc, môn Nghệ thuật, môn Ngoại ngữ cấp tiểu học, môn Tin học và Công nghệ, môn tiếng dân tộc thiểu số, có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Việc mở rộng đối tượng này theo Bộ GD-ĐT nhằm khắc phục những khó khăn trong việc thu hút nguồn nhân lực vào làm giáo viên (đặc biệt là giáo viên các môn học đặc thù như Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học)… hiện đang thiếu nguồn tuyển; rút ngắn thời gian đào tạo, chuẩn bị sớm được nguồn giáo viên, tăng tính linh hoạt của hệ thống đào tạo.

Thời gian bồi dưỡng tối thiểu 6 tháng, tối đa 18 tháng

Về chương trình bồi dưỡng, quy định hiện hành có 2 văn bản quy định riêng đối với cấp tiểu học và cấp trung học, còn tại thông tư mới ban hành một chương trình bồi dưỡng có cấu trúc thống nhất, đồng thời cụ thể hóa kiến thức chuyên ngành và thực tập sư phạm theo từng cấp học.

Khối lượng chương trình bồi dưỡng được điều chỉnh từ 35 tín chỉ đối với cấp tiểu học, 34 tín chỉ đối với cấp THCS hoặc THPT xuống còn 32 tín chỉ, gồm 12 tín chỉ kiến thức chung và 20 tín chỉ kiến thức chuyên ngành, thực tập sư phạm.

Thông tư mới cũng cụ thể hóa chuẩn đầu ra và năng lực thực hành nghề nghiệp. Học phần Sư phạm số và công nghệ dạy học được đưa vào khối kiến thức chung bắt buộc.

Người học được đăng ký bồi dưỡng theo một hoặc nhiều cấp học khi đáp ứng điều kiện; được xem xét công nhận, chuyển đổi kết quả học tập, miễn trừ học phần trên cơ sở đối sánh. Người học đang đi làm được kéo dài thời thời gian thực tập. Thời gian bồi dưỡng được rút ngắn còn tối thiểu 6 tháng, tối đa 18 tháng (quy định cũ là từ 12 tháng đến tối đa 24 tháng).