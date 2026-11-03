Mở rộng đối tượng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nhằm khắc phục thiếu giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 91/2026 về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Nhà giáo và Nghị định số 93/2026/NĐ-CP, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Đồng thời, Thông tư mới cũng thay thế các quy định về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) tại Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS, THPT.

Bộ GD&ĐT cho biết, quy định tại Thông tư số 11, Thông tư số 12, đối tượng bồi dưỡng chỉ là cử nhân, tức sinh viên đã tốt nghiệp đại học dẫn đến sinh viên không phải ngành sư phạm phải mất ít nhất 1 năm sau khi tốt nghiệp cử nhân mới có thể có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để tham gia tuyển dụng làm giáo viên.

Thông tư mới mở rộng đối tượng bồi dưỡng là người có bằng cao đẳng trở lên hoặc sinh viên đã tích lũy tối thiểu 70% tổng khối lượng học tập của chương trình đào tạo trình độ cao đẳng trở lên ngành đào tạo phù hợp với các môn Mĩ thuật, môn Âm nhạc, môn Nghệ thuật, môn Ngoại ngữ cấp tiểu học, môn Tin học và Công nghệ, môn tiếng dân tộc thiểu số, có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Việc mở rộng đối tượng theo Thông tư mới khắc phục những khó khăn trong việc thu hút nguồn nhân lực vào làm giáo viên, đặc biệt là giáo viên các môn học đặc thù như Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học… hiện đang thiếu nguồn tuyển; rút ngắn thời gian đào tạo, chuẩn bị sớm được nguồn giáo viên, tăng tính linh hoạt của hệ thống đào tạo.

Việc mở rộng đối tượng được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nhằm thu hút nguồn nhân lực vào làm giáo viên, nhất là các môn học đặc thù hiện đang thiếu nguồn tuyển.

Thông tư mới cũng ban hành một Chương trình bồi dưỡng có cấu trúc thống nhất, đồng thời cụ thể hóa kiến thức chuyên ngành và thực tập sư phạm theo từng cấp học. Khối lượng chương trình được điều chỉnh từ 35 tín chỉ đối với cấp tiểu học, 34 tín chỉ đối với cấp THCS hoặc THPT xuống còn 32 tín chỉ, gồm 12 tín chỉ kiến thức chung và 20 tín chỉ kiến thức chuyên ngành, thực tập sư phạm.

Thông tư mới cũng cụ thể hóa chuẩn đầu ra và năng lực thực hành nghề nghiệp. Theo đó, Thông tư xác định các chuẩn đầu ra kèm chỉ số đánh giá, làm căn cứ xây dựng đề cương học phần và đánh giá kết quả bồi dưỡng. Nội dung tập trung vào năng lực tổ chức dạy học, giáo dục, kiểm tra, đánh giá; tư vấn, hỗ trợ học sinh; xây dựng môi trường giáo dục an toàn và phát triển chuyên môn.

Ngoài ra, học phần Sư phạm số và công nghệ dạy học được đưa vào khối kiến thức chung bắt buộc, phát triển nội dung ứng dụng công nghệ theo hướng thiết kế học liệu số, tổ chức dạy học và đánh giá trong môi trường số; bảo vệ dữ liệu, tôn trọng bản quyền; sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm và kiểm chứng thông tin.

Để quá trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm không gián đoạn, bảo đảm quyền lợi người học, Thông tư nêu rõ về điều khoản chuyển tiếp. Theo đó, các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên khai giảng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11 và Thông tư số 12.