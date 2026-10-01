Mở rộng điều tra vụ Ngân 98, khởi tố thêm 3 đối tượng

Kết quả điều tra xác định, từ khoảng tháng 8-2023 đến tháng 7-2024, Đặng Thiên Hương đã sản xuất cho Ngân 98 hơn 100.000 sản phẩm thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphthalein, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Ngoài Ngân 98, Hương còn sản xuất, buôn bán hàng hóa cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với các đối tượng

Ngày 30-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAP HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thiên Hương, Nguyễn Thị Thanh Hoa và Lê Hữu Hoàng liên quan đến hành vi sai phạm của Ngân 98.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra liên quan đến việc kinh doanh thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm của Ngân 98 và Đặng Thiên Hương, đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp có buôn bán thực phẩm giảm cân với Ngân 98 và Đặng Thiên Hương thì đề nghị đến Cơ quan điều tra để trình báo để được xem xét theo quy định.