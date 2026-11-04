Mở rộng điều tra vụ đánh bạc trên mạng, Công an Hưng Yên khởi tố thêm 4 bị can

Các bị can mới bị khởi tố. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Đây là kết quả của quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự Đánh bạc trên mạng Internet xảy ra từ năm 2024 đến năm 2025.

Các bị can gồm: Kiều Duy Luân (SN 1993, HKTT: tổ 22, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên); Ngô Văn Huỳnh (SN 1999, HKTT: TDP Duyên Linh, phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng); Nguyễn Văn Vinh (SN 1992, HKTT: thôn Trường Xuân, xã Dân Hòa, TP Hà Nội); Tống Thanh Tùng (SN 1995, HKTT: thôn Đức Long, xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên)

Quá trình điều tra xác định, những người này sử dụng thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại di động có kết nối mạng Internet để truy cập vào website hoặc tải ứng dụng game bài B52, Rikvip.

Sau khi lập tài khoản game, người chơi mua “điểm ảo” nạp vào tài khoản game bằng cách chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Khi chơi thắng, người chơi sẽ đổi “điểm ảo” thành tiền VND bằng cách bán “điểm ảo” cho nhà phát hành game.

Theo cơ quan Công an, từ năm 2024 đến năm 2025, các bị can đã đánh bạc trên mạng Internet với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, ngày 7/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Hậu, (SN 1988, HKTT: thôn Nễ Châu, xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Đình Tăng (SN 2000, HKTT: thôn Duyên Yên, xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên) cùng về tội Đánh bạc.

Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.