Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Lý Tuấn: Phát hiện đường dây mua bán hóa đơn khống

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi (Phòng CSHS) vừa làm rõ đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn, khởi tố 3 bị can về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Trốn thuế” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Minh Lý.

Mở rộng điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” do Phạm Thị Minh Lý (SN 1974, ngụ thôn 1, xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) - Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn thực hiện, Cơ quan CSĐT phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh hoạt động tinh vi nhằm hợp thức hóa nguồn hóa đơn, chứng từ đầu vào và trốn thuế với quy mô lớn.

Theo đó, từ năm 2021-2025, Lý và Kế toán trưởng là Nguyễn Thị Như Ý (SN 1984, trú thôn Phú Nhiêu, xã Bình Sơn) liên hệ với Nguyễn Tường Thi (SN 1985, trú thôn Định Phước, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) để hợp thức hóa các khoản hàng hóa, dịch vụ đầu vào không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp trong hoạt động kinh doanh.

Nguyễn Tường Thi thành lập, điều hành nhiều công ty, bán lượng lớn hóa đơn GTGT cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp, trong đó có Lý và Ý với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng.

Sau khi mua số hóa đơn bất hợp pháp trên, Lý và Ý hạch toán, kê khai và nộp báo cáo thuế nhằm mục đích gian lận, làm giảm số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố Nguyễn Thị Như Ý.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bổ sung đối với Lý và Ý về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”; khởi tố Thi về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Trong vụ án khác, tháng 12/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt giữ Nguyễn Tường Thi. Thi chủ mưu thành lập Công ty Hoàng Huy Thịnh (xã Tam Mỹ, TP Đà Nẵng) nhằm xuất bán trái phép hơn 400 hóa đơn GTGT có giá trị khoảng 90 tỷ đồng cho hàng trăm cá nhân, tổ chức, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Thi cũng chủ mưu bán hóa đơn trị giá 20 tỷ đồng cho Lý và Ý.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố Nguyễn Tường Thi.

Trước đó, ngày 30/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Minh Lý về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Lý điều hành mọi hoạt động của công ty, tự ý xúc, vận chuyển đất, đá là tài sản do nhà nước quản lý ra khỏi bãi tập kết Phi Long (Khu du lịch Thiên Đàng, xã Bình Sơn) để san lấp vào dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 (do Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất làm chủ đầu tư).