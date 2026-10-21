Mở rộng điều tra vụ án Hải Sapa TV: Bắt tạm giam Kế toán và Thủ quỹ Công ty Hoàng Nam

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự liên quan đến Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV) được khởi tố ngày 24/8/2026, ngày 20/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thanh Hiển (SN 1981) và Đỗ Kim Chung (SN 1992), cùng cư trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang mở rộng làm rõ toàn bộ hành vi, vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật (Ảnh Tuấn Hải).

Kết quả điều tra xác định: Với vai trò kế toán và thủ quỹ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tổng hợp Hoàng Nam, Hiển và Chung đã giúp sức cho Giám đốc Phạm Văn Hà thực hiện hành vi lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm trốn/che giấu doanh thu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. Hành vi này đã cấu thành tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Lào Cai vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thanh Hiển (kế toán) và Đỗ Kim Chung (thủ quỹ) của Công ty Hoàng Nam.(Ảnh: Tuấn Hải)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang mở rộng làm rõ toàn bộ hành vi, vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.