Mở rộng điều tra đường dây buôn bán sản phẩm thẩm mỹ trôi nổi: Khởi tố 21 đối tượng

Ngày 20-8-2026, Công an thành phố Hà Nội đồng loạt khám xét khẩn cấp 12 địa điểm tại Hà Nội và một địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ 122.972 sản phẩm gồm filler, botox, meso, thuốc tê cùng nhiều vật tư hỗ trợ thủ thuật thẩm mỹ.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2025 đến ngày 20-8-2026, đường dây này đã đưa ra thị trường hàng triệu sản phẩm, với tổng doanh thu hơn 500 tỷ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng là thu mua cả hàng thành phẩm và bán thành phẩm chưa có tem nhãn, bao bì hoàn chỉnh. Đối với hàng bán thành phẩm, các đối tượng mua vỏ chai, nhãn mác và các lọ nguyên liệu dung tích lớn, sau đó tổ chức sang chiết, đóng gói, dán nhãn trước khi đưa vào hệ thống kho để phân phối. Số hàng sau khi hoàn thiện được cất giữ tại nhiều địa điểm trên địa bàn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, sau đó phân phối cho các cơ sở spa, thẩm mỹ viện.

Hơn 122.000 sản phẩm thuốc, thiết bị y tế dùng trong lĩnh vực thẩm mỹ bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Công an TP. Hà Nội

Việc thay đổi bao bì, nhãn mác khiến người sử dụng dịch vụ khó nhận biết nguồn gốc thực sự của sản phẩm. Trong khi đó, các sản phẩm này được sử dụng trực tiếp trong nhiều thủ thuật thẩm mỹ, đặt ra nguy cơ đối với sức khỏe nếu không bảo đảm nguồn gốc, chất lượng và điều kiện bảo quản.

Đáng chú ý, theo kết quả điều tra, các đối tượng không có chứng chỉ hành nghề dược, không có đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo quy định. Các địa điểm lưu giữ hàng hóa cũng không được cấp phép về y tế, không bảo đảm điều kiện bảo quản theo quy định.

Căn cứ các tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra, các ngày 7-9 và 25-9-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi lựa chọn các dịch vụ thẩm mỹ có can thiệp y tế. Không nên lựa chọn cơ sở chỉ dựa vào hình ảnh quảng cáo, mức giá hoặc những cam kết trên mạng xã hội. Nhãn mác trên bao bì không phải là căn cứ duy nhất để xác định sản phẩm được phép lưu hành và bảo đảm an toàn. Người dân cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm; điều kiện hoạt động của cơ sở và chứng chỉ hành nghề của người trực tiếp thực hiện thủ thuật.