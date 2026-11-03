Mở rộng điều kiện học nghiệp vụ sư phạm: Sinh viên chưa tốt nghiệp cũng được tham gia

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 91/2026/TT-BGDĐT ngày 23/10/2026, quy định Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Văn bản thay thế hai thông tư ban hành năm 2021, nhằm cụ thể hóa Luật Nhà giáo và Nghị định 93/2026/NĐ-CP.

Mở rộng đối tượng được học nghiệp vụ sư phạm

Theo quy định trước đây tại Thông tư 11 và 12/2021, đối tượng bồi dưỡng chỉ là người đã có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp. Sinh viên ngoài ngành sư phạm phải chờ tốt nghiệp đại học mới có thể tham gia chương trình bồi dưỡng để lấy chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Với quy định mới, đối tượng được mở rộng, bao gồm người có bằng cao đẳng trở lên hoặc sinh viên đã tích lũy tối thiểu 70% khối lượng học tập của chương trình cao đẳng trở lên ở ngành phù hợp, có nguyện vọng trở thành giáo viên các môn Mĩ thuật, Âm nhạc, Nghệ thuật, Ngoại ngữ cấp tiểu học, Tin học và Công nghệ, tiếng dân tộc thiểu số.

Theo Bộ GD&ĐT, thay đổi này giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị nguồn giáo viên, tăng khả năng thu hút nhân lực, nhất là ở những môn học đặc thù đang thiếu nguồn tuyển như Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học. Ảnh: DNU

Rút ngắn chương trình, bổ sung kiến thức về AI

Thông tư 91 thống nhất chương trình bồi dưỡng cho các cấp học, thay vì quy định riêng đối với tiểu học và trung học như trước. Khối lượng chương trình giảm từ 34-35 tín chỉ xuống còn 32 tín chỉ, gồm 12 tín chỉ kiến thức chung và 20 tín chỉ kiến thức chuyên ngành, thực tập sư phạm.

Chương trình mới cũng cụ thể hóa chuẩn đầu ra, chú trọng năng lực tổ chức dạy học, giáo dục, kiểm tra, đánh giá; tư vấn, hỗ trợ học sinh; xây dựng môi trường giáo dục an toàn và phát triển chuyên môn.

Đáng chú ý, học phần Sư phạm số và công nghệ dạy học được đưa vào khối kiến thức chung bắt buộc. Người học được trang bị kỹ năng thiết kế học liệu số, tổ chức dạy học và đánh giá trong môi trường số; bảo vệ dữ liệu, tôn trọng bản quyền, sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm và biết kiểm chứng thông tin.

Người học có thể đăng ký bồi dưỡng theo một hoặc nhiều cấp học nếu đáp ứng điều kiện; được xem xét công nhận, chuyển đổi kết quả học tập hoặc miễn trừ học phần trên cơ sở đối sánh. Thời gian bồi dưỡng tối thiểu 6 tháng, tối đa 18 tháng; người đang đi làm được kéo dài thời gian thực tập theo quy định.

Các khóa bồi dưỡng đã khai giảng trước ngày thông tư có hiệu lực tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư 11 và 12/2021.